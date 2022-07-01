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女科技老闆下雨天在大廳滑一跤 怒告西華飯店求償500萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

鐘姓女科技公司老闆3年前穿高跟鞋在西華飯店大廳滑倒，她指控飯店未清除大廳地板水漬，未放置警示標誌，害她摔倒後左膝挫傷、左膝軟骨損傷，提告要求西華飯店賠償500萬元，台北地方法院認為她未舉證傷勢是滑倒事故造成的，判她敗訴，西華飯店免賠，可上訴。

位於台北市松山區民生東路三段的西華飯店有32年歷史，今年2月15日已熄燈停業；鐘女提告主張，她2019年3月7日晚間搭車到西華飯店用餐，而當天室外下雨，她下車踏入飯店大廳，因地板殘留戶外的雨水水漬，害她滑倒左膝挫傷、左膝軟骨損傷。

鐘女認為西華飯店未維持地板乾燥，也沒有放置任何警示標語，確實有疏失，要求賠償醫藥費、醫療器材費、看護費、個人所得損失、公司應運損失等共500萬元。

西華飯店反駁當天鐘女穿高跟鞋走進大廳，跌倒後沒有立即就醫，仍在飯店停留2小時才自行離開，期間也未向飯店表示身體不適或受傷，隔天員工打電話詢問，鐘女也說行走無礙、應該沒事；未料，鐘女卻在事發1個多月就醫，並在同年5月8日首次告知飯店腳部不適，認為鐘女有可能因其他原因受傷，而非與在大廳滑倒有關。

台北地院認為，鐘女跌倒後未立即就醫，事發後一個多月才到長庚醫院就診，鐘女當天跌倒受傷情況不明，且在事發2個月鐘女回診時才提及曾經跌倒一事，除了她自述外，沒有其他客觀證據認定鐘女受傷和滑倒有關，難認飯店應負賠償責任，判鐘女敗訴，西華飯店免賠。

西華飯店。圖／聯合報系資料照片
西華飯店。圖／聯合報系資料照片

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