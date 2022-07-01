AV女優吳夢夢告人散發性愛片 有人過關、有人倒楣

被稱「台灣第一AV女優」的吳夢夢，在SWAG成人影片網路平台的付費色情影片，分別控告2名男子，散布她的影片違反著作權法，其中1人獲高雄地檢署不起訴，但另名男子則被高雄地方法院判決有罪，處拘役40天，可易科罰金。

吳夢夢去年控告胡姓男子、夏姓男子，認為2人在2018年11月、12月，分別透過Line通訊軟體，把SWAG發布的影片，分享到分別有400多人、100多人的Line群組，供他人觀賞，認為胡、夏2人以重製方法，侵害她的著作財產權。

吳女控告胡、夏2人，分別由高雄地檢署偵辦，但吳女告夏姓男子，則由雄檢聲請高雄地方法院簡易判決。檢方偵辦胡案，胡否認犯行，稱吳女所提散布影片的暱稱不是他的。雄檢問出，吳女根據Line的暱稱，從臉書找到胡，但無證據證明自Line傳影片的人就是胡，處分不起訴。

不過，高雄地方法院對吳女控夏違反著作權，認為色情著作仍算是著作權法保障的著作，現代通訊科技，以LINE傳送給他人，客觀上已符合重製、公開傳輸他人的著作財產權，及散布猥褻影像的要件。