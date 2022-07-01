送錢的認罪收的不認！「跨黨派」4立委涉貪下周大宣判

國會史上最大弊案的立委集體貪瀆案行將宣判，涉貪的「跨黨派」立委廖國棟、陳超明、徐永明、蘇震清無人認罪，但SOGO案行賄人太流公司前董事長李恆隆認罪，包含槓上開花查到立委趙正宇是否有罪？下周三7月6日上午10時揭曉。

事實上，立委貪瀆案分李恆隆運作爭取SOGO經營權的公聽會一案、殯葬業者行求向營建署及陽明山國家公園管理處施壓一案，檢調在2020年7月31日收網、9月21日起訴，法院審理近2年，月前辯結。

廖國棟被控收賄790萬元，且收受賄款時，被檢調跟監拍下拿錢的證據，廖偵查中一度認罪，又翻異前供，曾經被羈押，迄不認罪，不過，廖的國會辦公室主任丁復華充任「白手套」且已認罪，判決可能對廖不利。

陳超明被控透過國會辦公室主任梁文一收賄100萬元，存進政治獻金帳戶，他曾拒絕協助開SOGO案鑑定公聽會，與李恆隆同庭受審時，曾怒斥李，個人被控「行為」不太多，不過，陳羈押禁見過，有罪與否視合議庭心證而定。

蘇震清被控收賄2580萬元，偵查中即稱款項是借貸款，未獲採信，蘇認為，檢調人員以「不連續的錄音錄影」證據控訴他貪汙，又誘逼李恆隆權充「汙點證人」，證據無證據能力，偵查程序也不正義，蘇還自訴承辦檢察官違法，案情稍複雜。

徐永明被控期約收賄200萬元，期約意指「錢沒有入口袋」，但徐出席公司法公聽會發聲，實質推波助瀾；實務上，期約賄賂要證明到「行、收賄雙方合意」，舉證有難度，不過，李恆隆、「白手套」郭克銘都做出不利徐的證述。

至於趙正宇部分，則因檢調監控郭克銘「槓上開花」，查知趙涉不法犯行，台北地檢署分2次起訴趙正宇涉貪汙財產來源不明罪，趙從頭到尾都作無罪答辯。

立委集體貪瀆案的「初始點」，是李恆隆不服遠東集團徐旭東奪下SOGO經營權，如鯁在喉許多年。

李恆隆除最近幾年行賄「跨黨派」立法委員外，多年前還行賄前第一夫人吳淑珍，爆發「SOGO禮券案」；2年前，立委案收網，李羈押，押期中檢調提訊他19次供出犯罪事實、架構，審判中，李想與檢方認罪協商圖更輕的「易科罰金刑」不成，但檢方起訴時，早已建請法院對李以證人保護法適用。