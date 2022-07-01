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罵女警「你他X」妨害公務送辦 法院認定口頭禪判無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

伍姓男子不滿台中車站紅線設置，向一旁取締的第三分局女警反應，對方要伍自行向交通局說，伍認為員警消極脫口稱「你他媽的」、「你屌什麼屌」，隨即遭妨害公務罪嫌逮捕、起訴；法院根據前言後語，認為伍講的2句話應是發洩情緒的口頭禪，非貶低他人用語，判伍無罪，可上訴。

檢方起訴指出，伍男2020年7月21日在東區復興路、立德街口，因對台中車站周圍紅線設置感到不當，就向一旁值勤的女警反應，又認為對方給的回覆讓他無法接受，就對女警罵「你他媽的」、「你屌什麼屌」，被警方依妨害公務侮辱公務員罪嫌送辦。

法院審理時，伍堅決否認妨害公務，辯稱當天搭火車來台中，等太太來接他時發現周圍載客區標示不清，多次向執勤取締的女警提出便民建議，但都未獲置理，認為女警態度敷衍要他自己向上級反應，一時氣憤才說出這些話。

法院勘驗警方密錄器，發現伍提出建議後，女警表示「這個可能要麻煩大哥你去跟交通局反應」，伍就回「那你太嫩了嘛！」「你領薪水，這麼可以這樣」、「你他媽的，有沒有領薪水」，女警也說「我對你態度沒有不好吧」，但伍仍罵「你屌什麼屌」，後就被依妨害公務逮捕。

法院認為，伍當時要求女警反應，對方以沒有權限、要他自行向交通局講並再三回絕，伍認為女警領國家薪俸卻對他搪塞敷衍，才脫口「你他媽的」、「你屌什麼屌」，

法院指出，根據前因後果，應是伍以粗鄙用語表達憤怒，但終究非毫無根據的抽象恣意謾罵，而是要凸顯員警舉措消極，該等話語雖令警方感到受辱不悅，但難以此認定伍主觀上有侮辱公務員犯意。

法院也審酌，「你他媽的」、「你屌什麼屌」是我國部分民眾表達內心憤懣、發洩負面情緒慣用語，民眾用以當生活口頭禪，未必都是作為貶低他人人格用語，再考量伍男67歲、生長於軍眷等背景，認定他是發洩情緒的口頭禪，判他無罪。

台中第三分局。記者曾健祐／攝影
台中第三分局。記者曾健祐／攝影

妨害公務 薪水 公務員

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