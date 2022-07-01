趁女同袍身體不適睡著揉胸非禮 空軍士兵賠20萬換緩刑

空軍郭姓士兵因女同袍心情不佳，去年8月開車載她前往雲林餐廳用餐後，轉往關子嶺散心，他表示駕車疲累到溫泉旅館小歇，女方不疑有他進房後身體不適睡著，郭乘機撫摸其胸部及下體，女方向部隊申訴後究辦，雙方以20萬和解，法官認他現役軍人犯乘機猥褻罪處6月，緩刑2年。

檢警調查，郭2017年底入伍，今年2月中旬退伍，與女方則是同中隊的士兵。女方因心情不佳，去年8月26日晚間10時許邀他餐聚，他開車載女方前往雲林古坑餐廳用餐後，提議到台南白河區關子嶺散心。

途間女方因身體不適在車內睡著，翌日4時許他駛抵關子嶺，表示因駕車疲累欲至溫泉旅館暫歇，女方不疑有他一同入住旅館房間，女方入房後，因體力不支、身體不適躺在靠牆位置的床位睡著。

他見女方倒臥在房間床上認有機可趁，移至其床位旁，右手放置在其頸部下方，並以左手撫摸、揉捏其胸部，女方驚醒後迫於情勢不敢出聲，繼續佯裝熟睡，並翻動身軀試圖阻止其繼續侵犯，但他並未察覺女方已清醒，仍隔著外褲撫摸其下體，女方轉身背對，他進一步自背後側身緊貼，令女方感到不適，轉回平躺姿勢後將他推開。女方不甘受辱，向部隊提出申訴後報警究辦。

郭於警詢、偵查及台南地院審理時均坦承不諱，與女方指述情節相符，並有溫泉旅館監視器錄影畫面及台南憲兵隊檢附房客登記表等證據佐證，法官認事證明確。事後，雙方以20萬元和解。