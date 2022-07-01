積欠500萬元稅金 台東知本27間溫泉套房5日法拍

台東知本溫泉區一棟集合式住宅，因陸客不來，加上疫情衝擊，收入銳減，7年來積欠500萬元稅金，法務部執行署查封27間套房，並於本月5日拍賣。房仲業者說，1千多萬元就可標得。

房仲業者說，底標價格底價從37萬到53萬元，符合目前知本溫泉套房的均價，想搶便宜入住溫泉房的人還是大有人在，轉手率不算低，若以均價算，約1千多萬元可標得，這27戶有機會拍出去。

這棟位於知本溫泉區的集合式住宅，房齡大約30年左右，其中被法拍的26間位在大樓的6樓，一間則在1樓，每戶8到10坪，過去做為飯店和出租房使用，由於經營屬於平價層次，生意相當不錯。

不過，近幾年從陸客不能來台旅遊後，生意大受影響，加上這2年疫情肆虐，入住率慘淡，7年下來積欠地價稅、房屋稅和地方稅，累計500萬元，最後只能由法務部執行署花蓮分署執行查封，

為了提高民眾購買意願，執行署還在網站連結360度環景照片，提供給有興超的人查閱，由於價格實在便宜，近來詢問度很高，有可能會有一次標得27間。