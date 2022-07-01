黃子洋酒駕釀1死3傷 檢方對判決有意見

高雄男子黃子洋去年底酒駕，在愛河旁，將走斑馬線過馬路的林姓男子1家4口撞成1死3傷，今天經高雄地方法院依公共危險罪，判刑7年10月，高雄地檢署認為，判決結果僅從輕認定酒駕致死罪，表示遺憾，將提上訴。

雄檢表示，檢警在案發後，全力偵辦、縝密蒐證，將被告飲酒駕車肇事前後的歷程完整調查，認為被告具有不確定故意殺人的犯意，並在起訴書詳實論證、說明，並請求法院從嚴、從重論罪處刑，以資儆懲，但「惟判決結果僅從輕認定酒駕致死罪，令人遺憾！」

雄檢表示，將在收受判決書後，研悉理由，並參考被害家屬的意見，依法提起上訴，以求妥適裁判。

黃子洋在去年12月26日酒後開BMW轎車，經高雄愛河旁的前金區河東路，遇林姓男子與妻女一家4口走斑馬線穿越馬路，黃卻以超過時速70公里的高速衝撞，致林妻傷重不治，林及2女兒重傷。

檢警偵查，黃子洋呼氣酒測值，高達每公升1.24毫克，且已曾有2次酒駕紀錄，高雄地檢署偵辦18天，迅速以黃酒駕上路，沿路高速行駛、闖紅燈，還任意變換車道、猛踩油門又緊急煞車，認為他除了酒駕，另有不確定殺人之故意，依殺人罪起訴黃。