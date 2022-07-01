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遠雄人壽購地佣金案 趙藤雄父子獲不起訴

中央社／ 台北1日電

昌軒建設向姓總經理售地遠雄人壽做為企業總部，遠雄人壽支出逾新台幣4億元佣金給仲介，款項卻回流向男等人。北檢今天依背信罪起訴向男等3人。趙藤雄、趙信清父子獲不起訴。

檢方調查，遠雄人壽於民國97年間有意向昌軒建設公司等公司購買信義區土地，做為企業總部使用。向男參與購地案簽約過程，卻與WIN FAIR公司李姓負責人合謀，由李出面參與仲介過程，另由李安排WINFAIR等公司擔任遠雄人壽受任人，宣稱負責協助遠雄人壽處理購地案。

向男等人並營造購地案整合困難、成交不易、仲介著力甚深等假象，藉此收取高額佣金，導致不知情的遠雄人壽同意於97年5月間出具委任書委任WIN FAIR等公司促成買賣契約簽訂，並同意支付新台幣4億餘元的大額佣金。

檢方查出，遠雄人壽順利完成購地案買賣簽訂契約後，有大筆佣金流入昌軒建設公司向姓總經理、羅姓副理，使昌軒建設獲利空間遭嚴重壓縮致生損害，今天依背信罪嫌起訴向男、羅男、李男3人。

另外，檢調接獲匿名人士檢舉，指遠雄集團創辦人趙藤雄、次子趙信清涉案。檢方調查後，發現並無本案佣金款項流入2人帳號情形，將2人不起訴處分。

趙藤雄

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