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他縱火害9人喪命 女房東亂隔間出租也有罪判關1年10月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

緬甸華僑李國輝縱火燒死9人，出租套房的女房東連秋香因未把關安全，最高法院依過失致死罪判1年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
緬甸華僑李國輝縱火燒死9人，出租套房的女房東連秋香因未把關安全，最高法院依過失致死罪判1年10月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照片
新北市中和區興南路二段一處公寓2017年底遭男子李國輝縱火，4、5樓出租套房9名房客因逃生不及喪命，李國輝四度被判死刑，但最高法院去年底又撤銷、發回更審；出租套房的女房東連秋香因未把關安全，遭被害家屬控過失致死，一審判她2年徒刑，二審改判1年10月刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李國輝是緬甸華裔，有施用安非他命惡習，因認為自己與前女友的情感糾紛變成朋友間的笑話，多次縱火報復。前兩次因友人阻止未釀死傷，2017年11月22日他又以汽油在租屋處縱火，造成9人死亡，其中7人因逃生不及嗆傷，被救出送醫後仍不治。

檢警調查，公寓4、5樓都是打通後間隔成套房出租，5樓還是頂樓加蓋的違章建築，連秋香2015年以親人名義購入後出租，為實際持有者，負有提供安全居住設備、環境的義務，但她卻一直沒改善，直至李國輝縱火後，濃煙壟罩4樓並蔓延5樓，導致7人逃生不及死亡。

一審依據新北市建築師鑑定初勘紀錄表認定，公寓4、5樓的密集隔間，造成逃生空間狹小、蓄煙空間不足，濃煙迅速擴散導致走道逃生困難，另外依據鑑定人證述，5樓違章頂加又影響火災熱煙向上排出，也使得頂樓失去逃生避難的功能，但連秋香卻自購入後都沒改善便將套房出租。

一審認為嗆傷死亡的7人雖與李國輝縱火有關，但連秋香提供不合安全的危險居住設備、環境，加上李縱火才會釀禍，連婦始終否認犯行，也未與受害家屬達成和解或賠償，依過失致死罪判2年徒刑。

案經上訴，連婦供稱她承認隔間不對，當時真的不懂建築法規，李國輝潑灑汽油火勢相當大，即使沒有那些隔間，那些人未必能順利逃出去，她對這件事有很大的壓力，也很遺憾、很自責，「我也是受害者」。

二審認為雖連婦否認犯行，但在高院審理時她分別賠償3名告訴人40萬元，因此依過失致死罪改判1年10月徒刑；案經上訴，最高法院認為二審判決沒有違誤，駁回上訴定讞。

縱火 套房

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