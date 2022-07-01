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16歲少女穿短褲露大腿 色阿公竟藉關公名義猥褻

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名11歲男童邀前年春節前夕邀朋友到家中玩，未料他的阿公見其中1名16歲少女穿著短褲露出大腿，竟起色心，稱家裡拜關公，規勸少女腳不能抬高，實則趁機揩油，從少女大腿摸到下體，事後還矢口否認，堅稱對方亂講；桃園地院審理此案，今依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判葉姓阿公10月徒刑。可上訴。

判決指出，少女是在男童家客廳遭侵犯，當下有出聲制止「阿公，這樣不可以」，並藉故買東西，帶葉姓男童及其他作客孩童離開現場。事後，她在超商將此事告訴葉姓男童和其他孩童，但未第一時間告知家人，隱忍到前年3月才向母親吐露遭遇。

審理時，葉姓男童的阿公否認犯行，堅稱少女當時把腳抬得很高，由於家裡有拜關公，有跟她說女孩子的腳抬那麼高不禮貌，拍了她的膝蓋叫她回家，之後自己也去菜園工作。另外，當時客廳還有孫子跟其他孩童，自己不可能在孫子面前做這麼離譜的事情還沒被發現。

法院調查，少女曾在超商將遭遇告訴葉姓男童和其他孩童，雖然不能證明犯罪構成要件的全部事實，但能佐證少女的情緒反應及陳述非屬虛構。另外，葉姓阿公如果要規勸少女改正姿勢，用言語規勸即可達到效果，何須在2人既無血緣又不熟識的情況下，拍打對方肢體，其辯詞顯示臨訟卸責。

法院認為，葉姓阿公與少女素不相識，為逞一己性欲，嚴重戕害少女身心發展，犯後矢口否認，未積極尋求和解彌補過錯，毫無悔意，犯後態度不佳，最後審酌此次犯罪情節及二度酒駕前科等情量刑。

葉姓阿公見少女穿著短褲露出大腿，竟稱家裡拜關公，規勸少女腳不能抬高，實則趁機揩油，從少女大腿摸到下體（示意圖）。本報資料照片
葉姓阿公見少女穿著短褲露出大腿，竟稱家裡拜關公，規勸少女腳不能抬高，實則趁機揩油，從少女大腿摸到下體（示意圖）。本報資料照片

桃園 超商

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