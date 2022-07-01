檢察三專生名單出爐 陳玉萍等8地檢署發言人獲推薦

法務部檢察官人事審議委員會今天通過調升二審主任檢察官、檢察官名單，9位民選委員昨晚開會，決定推薦台北地檢署發言人、襄閱主任檢察官陳玉萍等30人，法務部長蔡清祥近日圈選。

今年調升二審檢察官、即「檢察三專生」的缺額，經法務部長核定為18位，檢審會依法提名1.5倍人選即27位；另外，調升二審主任檢察官缺額經核定為2位，檢審會提名3人。

獲推薦調升二審檢察官27人及期別是林淑玲(30期)、李山明(34期)、林忠義(34期)、戴東麗(35期)、黃士元(36期)、林映姿(37期)、張紜瑋(38期)、陳銘鋒(39 期)、趙燕利(39期)、洪淑姿(39期)、洪瑞芬(39期)、黃冠運(40期)、張智堯(40期)、呂建興(40期)、樊家妍(40期)、黃彥琿(40期)、洪三峰(40期)、蔡英俊(40 期)、林仲斌(40期)、王柏敦(40 期)、陳玉萍(41期)、陳韻如(41期)、邱文中(42期)、卓俊忠(42期)、葉建成(42期)、劉穎芳(43期)、鄭益雄(44期)。

27人中，張紜瑋、陳玉萍、趙燕利、王柏敦、林仲斌、蔡英俊、卓俊忠、葉建成8人是地檢署的發言人

另外，獲推薦調升二審主任檢察官3人及期別是張秋雲(22期)、王金聰(27期)、陳傳宗(29期），陳傳宗是最高檢察署的前官長。

調升二審的「檢察三專生」上二審歷練3年後，必須回一審辦案，今年有資格報名者有4類，包括「現任一審主任檢察官」、「曾任一審主任檢察官」、「調二審辦事2年者」及「調法務部辦事2年者」。