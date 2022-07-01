家人愛河遭撞1死3傷...BMW酒駕男判7年10月 死者夫怒回：酒駕零容忍還是口號

黃子洋去年底酒駕，開BMW轎車，在高雄市愛河旁，將林姓男子1家4口撞成1死3傷，高雄地院今天宣判。圖／本報資料照 高雄男子黃子洋去年底酒駕，撞上林姓男子1家4口，造成林妻范姓女子死亡，2名女兒重傷，引起社會注目。今天高雄地方法院宣判，依公共危險罪不能安全駕駛，判決黃子洋7年10月徒刑，法官當場喻令黃還押。

「這不是輕判嗎？」與妻女都被撞的林姓男子因女兒回診，今天未到聆聽宣判，但宣判後，他得悉黃子洋被判7年10月，接受本報記者訪問，第一句話不禁如此感嘆。他覺得，應該以不確定故意殺人罪來判，但看判刑內容和民眾期待有差異。他認為，這項判決是「重重舉起，輕輕放下」將在收到判決內容後，考慮上訴。

林說，政府一再說對酒駕「零容忍」，卻還是口號，儘管法務部長之前對這案子，也說要「從重量刑」，可見都只是為了當時的危機處理而已。他質疑，「難道所謂的零容忍，是要被害家屬零容忍？這樣符合社會期待嗎？」、「就是這樣，每天才都會有人酒駕」，認為公權力沒真正保護人民，讓他感到辛酸。

黃子洋在去年12月26日晚間，從高雄市鹽埕區五福四路酒後，不聽朋友勸阻，開車過由五福橋左轉河東路，經過前金區河東路與民生路闖紅燈，要過下個路口的時候，就在河東路與國民街口，直撞上林姓男子1家4口，林妻遭撞飛當場倒地，林和2名女兒因撞擊力道大，當場倒地不起，林妻送醫後不治，林與2名女兒重傷，高雄地檢署今年1月依不確定故意殺人、酒駕致死等罪，將黃男起訴。

黃子洋今天到場聆判後，面無表情，立即被還押看守所。