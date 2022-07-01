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紅富海第3波拍賣72件雞血石藝品 執行署開先例辦鑑賞會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

行政執行署新竹分署8月初將進行「紅富海」案第3波拍賣，物件為72件價逾2000萬元的雞血石藝品，分署拍賣前將先辦鑑賞會。圖／行政執行署新竹分署提供
行政執行署新竹分署8月初將進行「紅富海」案第3波拍賣，物件為72件價逾2000萬元的雞血石藝品，分署拍賣前將先辦鑑賞會。圖／行政執行署新竹分署提供
苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署就「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今年已兩度拍賣黃金，引起外界矚目並掀起競標熱潮，新竹分署8月2日將進行第3波拍賣，這次是72件雞血石藝品，估計總價逾2000萬元，分署7月間還將首開先例在苗栗地檢署安排藝品鑑賞會。

行政執行署新竹分署表示，新竹分署針對「紅富海」心靈導師吸金案主嫌名下財產進行變價，今年1月19日、4月19日兩波金光閃閃拍賣會獲得巨大成功，新竹分署將進行第三波拍賣，預計拍賣物件為72件雞血石雕刻藝術品。

分署表示，這次拍賣推出的物件不同於前兩次都是黃金，是主要材質為雞血石的雕刻藝術品，每件都有大陸鑑定師出具的鑑定書，日前72件雞血石藝品全數鑑價完畢，總價值超過2000萬元。

但藝術品並無一定市價，會受藝術品本身雕工、材質、色彩及個人喜好等各種因素影響，需要仔細端詳，新竹分署為此特地提前於拍賣期日前籌備一場雞血石青田石珍品鑑賞饗宴，以滿足民眾需求，規模盛大可謂全台首創。

新竹分署表示，為提供民眾「眼見為評」機會，將於7月19日上午9點30分在苗栗地檢署院檢大樓一樓大廳舉辦拍賣藝品鑑賞會，如此數量驚人雞血石拍賣在法拍市場難得一見，有興趣民眾千萬不要錯過。

行政執行署新竹分署8月初將進行「紅富海」案第3波拍賣，物件為72件價逾2000萬元的雞血石藝品，分署拍賣前將先辦鑑賞會。圖／行政執行署新竹分署提供
行政執行署新竹分署8月初將進行「紅富海」案第3波拍賣，物件為72件價逾2000萬元的雞血石藝品，分署拍賣前將先辦鑑賞會。圖／行政執行署新竹分署提供

新竹 吸金 法拍

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