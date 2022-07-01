出庭對決林秉樞！高嘉瑜盼司法讓林受重懲「惡人不能逍遙法外」

高嘉瑜在庭前受訪，盼林秉樞能受重判。記者柯毓庭／攝影 新北地方法院就林秉樞被控對立委高嘉瑜施暴案完成準備程序，今天傳喚高嘉瑜出庭，她在庭前受訪，稱盼司法讓真相更清楚，讓林秉樞得到應有懲罰。

林秉樞被控對高嘉瑜施暴案今年1月檢方偵結，林秉樞共被起訴偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、傷害、恐嚇等八罪；案件起訴移審法院，合議庭認為，林有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定續押禁見，4月21日裁定再羈押兩個月。

長達三個月的準備程序庭17日告一段落，今天高嘉瑜出庭進行交互詰問。

她說，在司法訴訟過程對於被害人都是折磨二次傷害，但是在林秉樞案中受害人非常多，只有她站出來提告，「我一定要很有勇氣面對，一定要堅持告到底。」

對於林秉樞對於檢方起訴的八項罪名僅承認兩罪，她說，她覺得林秉樞到現在還不肯認錯，「還持續在說謊，當然希望司法讓真相更清楚，也能讓他得到應有的懲罰」。

她希望法官能夠給予林秉樞最重刑度，讓他得到應有罪行，「這整個案子其實在過程中我們也知道，我只是受害者之一，更多人需要我幫他們在這場訴訟中發聲，這樣的人真的要好好面對他的錯誤和反省，可是到現在連他所做的事情，有這麼多證據、影片、資料，但是他還不願意承認，我覺得惡性非常重大」。

她也指出，回想過程對她來說「非常折磨、痛苦，也是一個二次傷害」，但這是老天爺給我使命面對這樣的人，希望這樣的人有人揭發他，「讓大家知道他擅於說謊，利用他的權勢威脅欺負，很多比他弱勢的人， 這樣惡劣的人不能讓他逍遙法外」。