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影／雲端騙愛詐獲近億 抱枕賣7千被害人知騙崩潰

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

北市姚姓男子，找來10女用美照，透過臉書、LINE群、交友軟體，以「雲端類交往」讓被害人落入感情圈套，甘願掏出大筆現金，購買旗下各類商品，從今年2月開始，該詐團不法獲利近億元。昨天警方於北市松山區豪宅內逮捕32嫌，帶回偵辦，警詢後依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪移送法辦。

據了解，主嫌姚姓男子（31歲），找來10名女子（年齡最小22歲）透過臉書、LINE群、交友軟體，用10女美照誘以單身男性加入好友，其中7女負責線上聊天，另亮麗3女則負責與被害人約會跟視訊。

詐團透過感情攻勢「雲端類交往」，讓被害人陷入「類戀愛」中，再藉以業績未達標，誘騙被害人購買該公司維生素、薑黃素、葉黃素、人蔘膠囊……等眾多商品。

若被害人心所懷疑，詐騙女子便會先與被害人假約會一次，透過牽牽小手等肢體動作，讓被害人誤以為找到真愛，詐女再趁機誘其掏出金額購買商品。有被害男子就連續遭騙35萬元，甚至一顆市價不到百元抱枕，都被提高售價以七八千元購買，被害人投入真心情意，換來的卻是詐女詐騙話術，崩潰到難以接受。

據悉，楊嫌從今年2月成立詐欺集團開始，每月詐騙金額高達2千萬元，初估不法所得逾上億元台幣。警方追查，於昨天在北市松山區八德路一處豪宅內，當場逮捕主嫌姚男等32人詐欺集團，查扣犯罪證物及帳冊，一併帶回偵辦，警詢後依違反刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪，將32人移送法辦。

警方查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣證物。記者曾伯愷／翻攝
詐團販賣商品。記者曾伯愷／翻攝
詐團販賣商品。記者曾伯愷／翻攝
警方昨天於北市松山區逮捕32嫌。記者曾伯愷／翻攝
警方昨天於北市松山區逮捕32嫌。記者曾伯愷／翻攝
詐團以line隨機加被害人好友，再貼出其照片誘騙被害人購買商品。圖／三重警分局
詐團以line隨機加被害人好友，再貼出其照片誘騙被害人購買商品。圖／三重警分局
詐團誘騙被害人對話。圖／三重警分局
詐團誘騙被害人對話。圖／三重警分局
警方昨天於北市松山區逮捕32嫌。記者曾伯愷／翻攝
警方昨天於北市松山區逮捕32嫌。記者曾伯愷／翻攝
警方昨天於北市松山區逮捕32嫌。記者曾伯愷／翻攝
警方昨天於北市松山區逮捕32嫌。記者曾伯愷／翻攝
這顆抱枕賣給被害人竟要7、8千元。記者曾伯愷／翻攝
這顆抱枕賣給被害人竟要7、8千元。記者曾伯愷／翻攝

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