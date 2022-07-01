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補教名師假冒律師接案遭輔大開除學籍 打官司結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

示意圖／聯合報系資料照片
示意圖／聯合報系資料照片
就讀輔仁大學法律系博士班、在補習班任教的男子張簡復中，沒有律師資格卻多次收費替民眾訴訟，法院依詐欺等罪判刑確定，輔大召開學生獎懲委員會決議開除學籍，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院判他敗訴，可上訴。

張簡復中原是輔大法律系博士班3年級學生，但他2014年至2017年間明知自己沒有律師資格，卻多次假冒律師替不知情的民眾辦理訴訟、收取費用，高雄高分院依詐欺取財、行使變造特種文書罪判他2年10月徒刑，得易科罰金定讞。

輔大2020年7月召開學生獎懲委員會，認為張簡復中觸犯刑事法律判決有罪確定，且情節重大，決議開除學籍；張簡復中不服申訴、訴願均被駁回，他提行政訴訟認為輔大撤銷學籍違反一行為不二罰原則，已屬違法。

張簡復中指出，他在刑事訴訟中坦承犯行，獲法官原諒，判決易科罰金的機會，而他糖尿病中風，同學也在他臉書留言鼓勵，甚至博士班指導教授多次督促他完成論文，並未因他犯錯而放棄；輔大開除他的學籍，侵害他受教育的權利。

輔大認為張簡復中身為法律系博士生，卻知法犯法，假冒律師以騙取訴訟報酬，足以損害國家司法秩序，學生獎懲委員會考量他情節較重，符合獎懲辦法規定，開除學籍處分沒有違誤。

輔大有考核學生學業、品性的權責，處分有損校譽、情節重大的學生，屬於大學自治範疇，若沒有違法即與比例原則無違；張簡復中2016年已因相同事實被法院判有罪，卻在緩刑期間內再犯，難以期待用開除學籍以外較輕的手段，矯正張簡復中重新成為適任法律人。

北高行指出，張簡復中2016年沒有律師資格卻執行律師業務，被法院判1年徒刑，緩刑2年確定，而他再犯同樣犯行，被法院判有罪定讞，輔大學生獎懲委員會考量他未思改過，一再作出不當行徑，決議開除學籍，並無違法或失當。

律師 詐欺 會考

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