假檢警詐騙170萬 專案小組歷經1年半瓦解集團逮11人

台南檢警成立專案小組，歷經1年多蒐證，昨天分赴桃園及台南9處地點，將集團成員11人全數緝捕到案，成功瓦解該詐騙集團。記者邵心杰／翻攝 楊姓女子去年1月間遭假檢警詐騙集團來電，陸續遭車手等面交及提領170萬多元，台南檢警成立專案小組，歷經1年多蒐證，昨天執行9波拘提掃蕩行動，分赴桃園及台南9處地點，將21歲顏姓主嫌及10名車手等11人全數緝捕到案，成功瓦解該詐騙集團。

台南市警二分局調查，楊女去年1月接獲自稱為警員及檢察官來電，對方以政府須公證為由，要求保管其名下財產，進而指派車手至其住家約定面交現金70萬元，並交付1張台北地檢署執行科收據，翌日再次面交取得其銀行帳戶存摺及金融卡2張。

隨後，該集團層層分工，另指派車手持楊女的提款卡，陸續在桃園市中壢區的ATM多次提領100萬元存款，致使楊女受騙損失達170萬餘元。

案經刑事局165系統公布詐欺車手提領影像後，二分局成立專案小組，地毯式地調閱影像過濾分析，發現該案是組織性的集團性犯罪，經報請台南地檢署檢察官指揮，鎖定涉案共犯車手，歷經1年半時間，向上溯源5層，陸續分赴桃園及台南執行9波拘提行動。