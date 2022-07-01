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「阿伯抱一下」女大生實習遭熊抱強吻 男被判強制猥褻罪6月
嘉義縣某農業科技負責人於某大學校園公布欄釋出有實習機會，有女大生應徵錄取，在與女大生果園內獨處之際說「阿伯抱一下」，涉嫌熊抱、親吻，女大生及時掙脫後報警，嘉義地方法院依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，得易科罰金，可上訴。
去年9月間某農業科技公司負責人年約61歲陳姓男子，透過某大學科系主任，在學校公布欄釋出有實習機會，女大生打電話應徵，經陳男面試後錄取，每周一至五上午8時至下午5時至公司實習，工作內容為修剪果樹、灌溉菜園等，去年11月1日下午，陳男與女大生一同在果園內修剪印加果樹，陳男徒手幫女大生驅趕飛蚊，連續拍女大生背部至臀部，來回2、3次，後又詢問女大生體重，女大生質疑為何問這問題時，陳男突然正面抱起女大生，女大生隨即表示不要這樣，陳男才將她放下。
2人到旁邊休息時，陳男問女大生有興趣可以到公司習學其他業務，女大生才回答好，陳男就突然轉身熊抱，陳男鬆手後再表示「阿伯抱一下」，接著脫掉女大生帽子、眼鏡、口罩後強吻，女大生奮力將陳男推開掙脫後報警。檢警偵訊時陳男坦承不諱，檢方依法提起公訴。
法官審酌，被告不思以正當方式處理自身情慾，為滿足一己私慾，無視告訴人的意願而犯行，侵害告訴人的性自主權，對告訴人心理造成傷害，雖然坦承犯行，也有和解意願，但是因為告訴人不願和解，還沒有賠償損失，量處犯強制猥褻罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以1仟元折算1日。
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