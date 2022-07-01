快訊

秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊！消防員動員搶救

台股續探底 早盤跌逾百點 台積電開盤下跌4.5元

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南法拍會7月5日登場 2015年凌志下殺5折起

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

行政執行署台南分署7月5日下午4時起舉辦動產拍賣會，其中，2015年LEXUS RX270，第2次拍賣，直接下殺5折起，還有2015年BMW 320i 、2012年BENZ E300、2004年PORSCHE CAYENNE等名車，歡迎民眾進場撿便宜。

除各式名車外，TOYOTA VIOS、中華貨車、中華廂型車等轎車，以及山葉機車、iPHONE XR（128G）、iPHONE XS（64G）、鑽孔攻牙雙用機、油壓手推車、LG冰箱、陽信銀行股票2萬122股等歡迎民眾競標。

台南分署表示，這次拍賣活動比較吸睛的物件有2015年LEXUS RX270，2672CC，該車僅滯欠燃料費違罰1500元、交通罰鍰1萬500元，合計1萬2000元，為第2次拍賣，直接下殺5折起。

另2015年BMW 320i，1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計1萬7410元；2012年BENZ E300，2996CC，該車滯欠牌照稅1萬5210元、燃料費7200元、罰鍰2500元，合計2萬4910元，2輛車均為第1次拍賣，訂有底價。

台南分署提醒，依天氣預報，拍賣當日可能會下雨，如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場，每1張號碼牌允許1位應買人入場，其餘民眾須在場外候補。

2015年BMW 320i，1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計1萬7410元，為第1次拍賣，訂有底價。記者邵心杰／翻攝
2015年BMW 320i，1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計1萬7410元，為第1次拍賣，訂有底價。記者邵心杰／翻攝
2012年BENZ E300，2996CC，該車滯欠牌照稅1萬5210元、燃料費7200元、罰鍰2500元，合計2萬4910元。記者邵心杰／翻攝
2012年BENZ E300，2996CC，該車滯欠牌照稅1萬5210元、燃料費7200元、罰鍰2500元，合計2萬4910元。記者邵心杰／翻攝
這輛2015年LEXUS RX270，2672CC，該車僅滯欠燃料費違罰1500元、交通罰鍰1萬500元，合計1萬2000元，為第2次拍賣，直接下殺5折起。記者邵心杰／翻攝
這輛2015年LEXUS RX270，2672CC，該車僅滯欠燃料費違罰1500元、交通罰鍰1萬500元，合計1萬2000元，為第2次拍賣，直接下殺5折起。記者邵心杰／翻攝

台南 拍賣會 BMW

延伸閱讀

影／性能旅行車奔上Goodwood速度嘉年華　全新BMW M3 Touring身披經典紫羅蘭漆亮相！

BMW M5 Touring將復活？　全新性能旅行車傳2024年上市

影／Lexus IS 500 Vs Dodge Charger！　美日V8房車之戰

BMW還沒放棄手排！　但買家口袋要夠深

相關新聞

不想留給生父！餵藥想「一併帶走」 兩歲女死母獨活

陳姓女子與蘇姓女配偶失和，加上女兒生父想帶走小孩，她精神不穩、欲尋短，萌生帶女兒一起走的念頭。陳女去年4月在淡水住處燒炭...

忘不了前男友 搬「下體感染」仍遭現任性侵 她選擇原諒

黃姓男子與女網友因性關係而成為情侶，不滿她與前任男友藕斷絲連，吃「回頭草」，誘逼她到住處性侵，女方搬出「下體感染」理由仍...

假檢警詐騙170萬 專案小組歷經1年半瓦解集團逮11人

楊姓女子去年1月間遭假檢警詐騙集團來電，陸續遭車手等面交及提領170萬多元，台南檢警成立專案小組，歷經1年多蒐證，昨天執...

「阿伯抱一下」女大生實習遭熊抱強吻 男被判強制猥褻罪6月

嘉義縣某農業科技負責人於某大學校園公布欄釋出有實習機會，有女大生應徵錄取，在與女大生果園內獨處之際說「阿伯抱一下」，涉嫌...

台南法拍會7月5日登場 2015年凌志下殺5折起

行政執行署台南分署7月5日下午4時起舉辦動產拍賣會，其中，2015年LEXUS RX270，第2次拍賣，直接下殺5折起，...

智障男掰「陰道畫符」除嬰靈真性侵 上訴遭駁理由曝光

柯姓男子得知妻子同事曾墮胎，謊稱自己是「濟公師父乩身」可代除嬰靈，由妻子約女同事到汽車旅館作法，女子深信嬰靈有害、配合裸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。