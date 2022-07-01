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台南法拍會7月5日登場 2015年凌志下殺5折起
行政執行署台南分署7月5日下午4時起舉辦動產拍賣會，其中，2015年LEXUS RX270，第2次拍賣，直接下殺5折起，還有2015年BMW 320i 、2012年BENZ E300、2004年PORSCHE CAYENNE等名車，歡迎民眾進場撿便宜。
除各式名車外，TOYOTA VIOS、中華貨車、中華廂型車等轎車，以及山葉機車、iPHONE XR（128G）、iPHONE XS（64G）、鑽孔攻牙雙用機、油壓手推車、LG冰箱、陽信銀行股票2萬122股等歡迎民眾競標。
台南分署表示，這次拍賣活動比較吸睛的物件有2015年LEXUS RX270，2672CC，該車僅滯欠燃料費違罰1500元、交通罰鍰1萬500元，合計1萬2000元，為第2次拍賣，直接下殺5折起。
另2015年BMW 320i，1997CC，該車滯欠牌照稅1萬1230元、燃料費6180元，合計1萬7410元；2012年BENZ E300，2996CC，該車滯欠牌照稅1萬5210元、燃料費7200元、罰鍰2500元，合計2萬4910元，2輛車均為第1次拍賣，訂有底價。
台南分署提醒，依天氣預報，拍賣當日可能會下雨，如遇雨天，將改至2樓拍賣會舉辦，為兼顧防疫工作，將實施人流管制，不開放參觀民眾入場，同時間最多僅允許60位應買人登記領取號碼牌入場，每1張號碼牌允許1位應買人入場，其餘民眾須在場外候補。
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