不想留給生父！餵藥想「一併帶走」 兩歲女死母獨活

台灣高等法院審理陳姓女子攜2歲女兒尋短案，昨天勘驗14支客廳影像檔，陳女稱「不記得那天發生的狀況」「印象有點模糊」。示意圖與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照 陳姓女子與蘇姓女配偶失和，加上女兒生父想帶走小孩，她精神不穩、欲尋短，萌生帶女兒一起走的念頭。陳女去年4月在淡水住處燒炭，並將安眠藥劑摻入果醬內餵女兒，2歲的女兒因一氧化碳中毒而死亡，陳女則被蘇女救回一命。一審依殺人罪判陳女12年徒刑，台灣高等法院昨勘驗14支屋內影像，陳女表示「不記得那天發生的狀況」。

36歲的陳姓女子的父母沒有婚姻關係，父親在她年幼時就過世，母親則和別人同居，她從小就由祖母帶大，但卻常遭叔叔暴力相向，人生中有3段住寄養家庭的經歷。陳女從事服務業，和張姓男子交往3年多，還生下女兒，但也因遭對方家暴而分手，為了小孩還對簿公堂。

陳女為了有一個健全的家庭，和蘇姓女子登記結婚，但兩人因消費習慣而屢有衝突，關係越來越糟。蘇女會指責陳女在外頭是否有男人？是否又開始吸毒？這讓陳女開始擔心自己是個不適任的母親，害怕女兒被蘇女搶走，經濟條件不好的她覺得「被困住」，萌生尋短念頭。

2021年4月11日凌晨，陳女將平常吃的安眠藥摻入自製的草莓果醬餵女兒，接著在家中燒炭，陳女因服用上百顆藥物而昏睡，女兒則因一氧化碳中毒而死亡。蘇女回家後發現主臥室反鎖，拿備用鑰匙開門，發現小女孩已無生命跡象、陳女昏迷，急忙打119求援。

陳女聲稱原本是想和女兒一起尋短，但因「沒有準備好」就後悔了，她想要澆熄炭火，但因藥效發作而暈倒，她真的沒想要殺女兒。陳女說，頂多是過失致死，不是殺人。

張姓前男友表示，這起事件是預謀，因為陳女不想把女兒交給他或是蘇女，想要剝奪他或蘇女對小孩的愛，希望法院從重量刑。告訴代理人也指出，陳女的遺書提到絕對不會把女兒留給張家人，可見殺女兒確有可能是為了報復，才藉由母愛之名來行殺人之實。

檢察官認為小孩子不是物品，不是陳女想要時就千方百計透過訴訟手段把女兒從生父身邊帶走，自己與蘇女感情出問題，就擅自剝奪女兒往後的人生，況且在燒炭前還餵女兒安眠藥，完全阻絕她逃生可能。檢察官批陳女不肯面對過錯，以「受害者」自居，犯後態度惡劣。

在一審判決後，陳女上訴，高院昨勘驗裝設在陳女住處客廳、案發時的14支監視器檔案。畫面中，蘇女返家發現不對勁，打119通報「小朋友好像沒有呼吸了」「有一點燒焦味」，但身在台北女子看守所、遠距視訊的陳女說「當天的印象有點模糊」，並懇請法官准許保外醫治。

受命法官表示，因檢察官聲請向法務部法醫研究所函詢相關內容，也將一併函詢2021年5月14日鑑定書內容所檢出女童血液中所含毒物成分與死亡間有無關聯、服用的藥物劑量、未滿3歲可否服用？也將函詢能否推斷女孩最早可能死亡的時間。

因陳女羈押期限將在7月12日屆滿，張姓前男友反對交保，質疑「她出去要住哪裡？」法官諭知7月6日進行審理程序。

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