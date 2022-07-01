忘不了前男友 搬「下體感染」仍遭現任性侵 她選擇原諒

黃姓男子不滿女友與前任男友藕斷絲連，誘逼她到住處性侵，女方搬出「下體感染」理由仍澆不熄黃慾火。示意圖／聯合報系資料照 黃姓男子與女網友因性關係而成為情侶，不滿她與前任男友藕斷絲連，吃「回頭草」，誘逼她到住處性侵，女方搬出「下體感染」理由仍澆不熄黃慾火。黃認罪，女方原諒，台北地方法院依強制性交罪判黃有期徒刑2年，緩刑5年，接受法治教育4場次。黃上訴，台灣高等法院昨撤銷緩刑所附負擔，改提供240小時義務勞務、接受20小時法治教育課程。

20202年4月，黃透過「愛派」網路交友軟體聊天認識被害人，因對方與前男友藕斷絲連，不願與黃再交往，黃5月2日求見遭拒，直接前往她住處樓下等候，逼稱如不見面將與她的家人「聊天」，藉口要帶她回租屋處拿筆電充電器。

女子不願家人受騷擾，只好答應到黃的租屋處，她先打開筆電工作，再與黃溝通感情問題。女子表示「我放不下前男友」，黃則力勸她與前男友斷絕聯絡、封鎖刪除前男友聊天紀錄，甚至還說他可「處理」。

女子聽了之後，開始擔心前男友的安危，剛好女子光顧的診所老闆傳訊息來要求查詢資料，女子上網查詢，黃一時慾求不滿，先是摸她胸部、再強脫衣服，將女子壓制在床。「我下體有感染！」女子拒絕發生性關係，但黃仍性侵得逞。

因診所老闆娘來電詢問查詢資料下文，被害人因此搭計程車離去，診所老闆夫妻發現她臉色怪怪的，才知她遭性侵，陪同到台北市警松山分局報案。

北院考量黃與被害人達成調解、履行完畢，依法減刑。北院認為黃有悔意，女方同意給緩刑，因此宣告緩刑5年，但為避免黃心存僥倖，命他判決確定起1年內接受4場次法治教育課程，以導正觀念。

黃上訴，台灣高等法院對一審判決關於緩刑所附的負擔撤銷，緩刑期間付保護管束，並提供240小時義務勞務、接受20小時法治教育課程，其他上訴駁回。