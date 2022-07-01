智障男掰「陰道畫符」除嬰靈真性侵 上訴遭駁理由曝光
柯姓男子得知妻子同事曾墮胎，謊稱自己是「濟公師父乩身」可代除嬰靈，由妻子約女同事到汽車旅館作法，女子深信嬰靈有害、配合裸身臥床，柯要求性交未果便扯「可在陰道內畫符」，以手指、舌頭侵犯，女子這才驚覺不對。桃園地院依強制性交罪判柯3年6月徒刑。台灣高等法院認為柯未履行調解條件，沒有減刑餘地，駁回上訴。
柯2019年11月從妻子口中得知同事曾墮胎，便要妻子轉告「妳有被嬰靈纏身，我丈夫是濟公師父乩身，可以幫妳處理」，先讓女子心生畏懼後，再請她約同事到桃園市一家汽車旅館「作法」。為避免對方起疑心，柯的妻子也隨行。
一行人同月24日中午在汽車旅館房間會合後，柯先以淨身為由，指示妻子用高粱酒淋女同事，要她連喝5杯高粱，再裸身躺床上，以畫符方式佯裝作法，下午4點再由妻子帶另一名邱姓女友人到場，幫腔「妳嬰靈很嚴重、不好處理」。在邱女離開後，柯再將妻子支開到其他房間。
柯見妻子離開，隨即告知女子「發生性行為比較有效」，女子拒絕，他改口「可以在陰道內畫符」。女子因畏懼嬰靈而答應配合，柯因此用手指侵入她下體，還用舌頭舔舐；女子覺得有異，立即起身問「是否可以結束？」離開旅館後報警。
警詢、偵查與審判時，柯都坦承不諱。律師辯稱柯有輕度智能障礙，可能是辨識能力薄弱而犯案，但亞東紀念醫院鑑定，案發時柯並無辨識能力降低的情況。桃園地院認為柯雖領有輕度身心障礙證明，但犯案時具辨識能力，且沒取得被害人原諒，判他3年6月徒刑。
柯不服一審判決，上訴高院。柯表示，自己有智能障礙，在警詢時他就認罪，且在偵查期間和被害人以10萬元成立調解，雖然沒依約按期履行，但在新冠肺炎疫情趨緩後努力工作，現已支付7萬元。柯說，自己沒有用「凌辱」等激烈手段，也沒有用暴力傷害對方，他認為「情輕法重」、有可憫之處，希望二審能減刑。
高院認為一審判3年6月徒刑量刑未過重，雖然柯已經賠了7萬元，但他和被害人是在2020年8月12日成立調解，依約定應在當年11月15日前履行調解條件完畢，但他卻至今都沒付完錢。高院審酌被害人身心受創至今未平復，還需要接受心理諮商，一般人不會同情柯，因此駁回上訴。
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