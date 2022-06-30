林益世財產申報不實遭監院罰4百萬 最高行政法院駁上訴

前行政院秘書長林益世。資料照片。記者王宏舜／攝影

前行政院秘書長林益世收賄案2012年6月爆發，檢方查出林益世收受地勇公司負責人陳啟祥匯款6300萬元，監察院也認定林未據實申報，裁罰400萬元。林益世不服而提行政訴訟，台北高等行政法院更一審去年3月判林敗訴。林上訴，最高行政法院今駁回確定。

林益世被控2010年立委任內收受6300萬元，協助地勇公司負責人陳啟祥獲得中鋼爐下渣原料轉售及承購中聯公司的轉爐石合約。

台北高等行政法院更一審判決指出，林益世收了錢後交由母親沈若蘭保管，部分由妻子彭愛佳租用銀行保管箱藏匿，未在2011年11月17日財產申報中揭示。更一審認為財產申報法所保護的法益不僅在維持「公務廉潔」，更在於「主動公開政府資訊」以實現人民知的權利。借他人名義隱匿自己所控制的財務內容，或藉其他手法增加財務資訊解讀困難度，屬財產申報法「故意隱匿財產為不實之申報」，隱匿手段是積極妨礙人民知的權利，有加重處罰必要。

更一審審酌林益世不僅沒申報，還透過交付他人保管，已妨礙人民知的權利，監察院以他故意隱匿而未為申報的財產額度至鉅，裁處法定最高罰鍰額度400萬元，並無不法。最高行政法院認為林上訴無理，駁回確定。