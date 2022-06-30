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人瑞仍可當國民法官 司院：社會經驗豐富可反映法感情

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

101歲的失智人瑞因三度被桃園地方法院通知要當國民法官，掀起議論，有人質疑「不想被失智的人審判」「女兒回報了還裝死」，也有人憂心「沒有病識感的人中選怎麼辦？」。司法院今解釋只要23歲以上、在法院管轄區域住4個月以上，就有機會當國民法官，老人有豐富的社會經驗，可以協助司法，讓審判反映國民社會正當法律感情。

但未來國民法官新制上路後，會不會因上班族拒絕當國民法官，而讓國民法官變成「閒散俱樂部」？有時間參與的老人家與年輕世代會不會有觀念世代差異，都是考驗。

司法院表示，法院為了從國民中選出國民法官，前後會進行4次篩選，去除因前科、職業等因素而不符資格的國民，其間也會通知中選民眾，讓民眾進行自我資格申告或知曉到庭日期。

司法院指出，擔任國民法官，是全體國民的權利與義務，但像是這回被通知3次的張老太太，可以以年齡70歲以上或身體因素為由，拒絕擔任國民法官。而現職教師、在學學生、或生活上、工作上、家庭上有重大需要而無法擔任國民法官，譬如長照的主要照護者，也可以拒絕擔任。

張老太太一再收到擔任國民法官的通知書，造成家人的困擾，打電話到桃園地院反應卻得到「承辦科長沒空接電話」的回應，凸顯政策沒有變通、擾民。司法院則解釋，為選出國民法官，會先從轄區戶籍資料中隨機抽選出一定名額的國民，編入「備選國民法官初選名冊」（名冊1），篩掉有前科、或職業類別不符資格的人後，會再編成「備選國民法官複選名冊」（名冊2），此時就會通知名冊內的備選國民法官。

當有具體個案需要選任國民法官時，法院會從「名冊2」中隨機抽選出一定名額的國民，再編入「候選國民法官名冊」（名冊3），並再次通知這些候選國民法官，要求這些候選國民法官於指定時間，到法院參加選任程序。這時民眾除了可以進行自我資格申告之外，也可以以年齡、身體、家庭因素為由，拒絕擔任國民法官，法院審核後，如果認同民眾的訴求，就會將這些民眾從「名冊3」中除名。

因張老太太的家人與桃園地院的溝通過程，沒有得到正確的資訊，司法院表示會以此為鑑，檢討標準作業程序，例如評估讓有重大身心疾病，但沒受監護宣告或輔助宣告的民眾，或年滿70歲的人可以在更早的階段（如名冊2）就表達意願，由法院先行處理。

國民法官選任程序。記者王宏舜／翻攝
國民法官選任程序。記者王宏舜／翻攝

國民法官 司法院 桃園

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