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影／新店煙火哥半夜放炮挑釁公權力 法院終於裁定羈押

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導

新北市知名「煙火哥」邱銘祥因女友與藍姓女子有車禍訴訟，在新北市新店區四處施放炮竹或高空煙火，公然挑釁公權力，新店警分局先後依社會秩序維護法移送20次，法院只裁罰2次，本月28日警方鍥而不捨再查辦，在其車內搜出各式爆竹煙火，依法送辦，台北地院30日凌晨裁准羈押，同夥呂男以10萬元交保。

據了解，邱銘祥自2020年起因女友與新店區中興路一段社區住戶藍女有車禍糾紛，邱男夥同呂男兩人，開始使用爆竹、煙火等爆裂物騷擾社區，持續至今近2年讓社區民眾不堪其擾，還封他為「煙火哥」。

新店警分局先後依社會秩序維護法移送20次，法院只裁罰2次，警方成立專案小組，針對邱母等人進行犯罪事實蒐證，分別向台北地檢署聲請拘票2張、台北地院聲請搜索票2張，本月28日執行拘提搜索時，發現邱男駕駛轎車，與同夥呂男在新店區寶興便道旁正準備施放炮竹。

警方在邱男車內搜出煙火管1支、煙火5管、大龍炮2綑、六連發煙火1組；另於呂嫌住處查獲爆裂物1組、安非他命吸食器1組及手機等證物，警詢後依槍砲、強制、公共危險等罪移送台北地檢署偵辦。

檢察官訊後29日向台北地院聲請覊押，台北地院於6月30日凌晨零時許裁准邱男覊押，共犯呂男經檢察官喻示以10萬元交保。

新店煙火哥邱銘祥自2020年以來，時常在大半夜在大馬路邊施放高空煙火挑釁公權力，新店警方日前再度依法送辦，台北地院30日終於裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新店煙火哥邱銘祥自2020年以來，時常在大半夜在大馬路邊施放高空煙火挑釁公權力，新店警方日前再度依法送辦，台北地院30日終於裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新店煙火哥邱銘祥自2020年以來，時常在大半夜在大馬路邊施放高空煙火挑釁公權力，新店警方日前再度依法送辦，台北地院30日終於裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新店煙火哥邱銘祥自2020年以來，時常在大半夜在大馬路邊施放高空煙火挑釁公權力，新店警方日前再度依法送辦，台北地院30日終於裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新店煙火哥邱銘祥自2020年以來，時常在大半夜在大馬路邊施放高空煙火挑釁公權力，新店警方日前再度依法送辦，台北地院30日終於裁定羈押。記者王長鼎／翻攝
新店煙火哥邱銘祥自2020年以來，時常在大半夜在大馬路邊施放高空煙火挑釁公權力，新店警方日前再度依法送辦，台北地院30日終於裁定羈押。記者王長鼎／翻攝

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