台版「珍寶海鮮舫」1365萬拍出 債權人斥賤價拍賣

高雄曾輝煌一時的海上餐廳「海上皇宮」，被譽為台版「珍寶海鮮舫」，21年前歇業後，靠泊高雄港至今，積欠高雄港務分公司3000多萬元，今年6月14日經高雄地院變賣，由高港承買，將進行拆除。但海上皇宮戴姓債權人，質疑船舶依海商法屬於「不動產」，法院卻以動產拍賣，讓市值逾億的船舶賤價拍賣，揚言要提國賠。

高雄地院表示，海上皇宮、海上御廚都屬無動力平台廚房船，2艘均無動力推進設備，經財團法人中國驗船中心鑑定及高雄高分院裁定後，兩船無法供航行之用，非海商法所謂船舶，因此依動產拍賣程序執行，即屬依法有據，戴女認2艘準用不動產執行相關規定有誤。

海上皇宮共有「海上皇宮」、「海上御廚」兩間海上餐廳，當年共耗資8億元打造完成，這艘高雄版珍寶樓當年先在香港打造竣工後，才拖至高雄港。2000年在真愛碼頭開幕時非常風光，但不到4個月就傳出財務危機、發不出薪水。營運10個月，2001年初倒閉後原地閒置至今。

2013年時，高雄迎接「黃色小鴨」到來，港務公司將其拖到旗津港勤船渠。今年高港考量該船隻長年滯港，且海上皇宮公司未派員巡檢及定期檢修，影響港區安全、其他船隻停泊和港區形象，申請執行變賣，在今年6月14第二次變賣時，因無人應買，由債權人之一的高港公司以1365萬買下。

高港買下後完成權利移轉，將依「政府採購法」辦理船舶委外拆除等相關作業，以維護高雄港區船舶航安。但也是「海上皇宮」債權人的戴女質疑拍賣程序不合法，今天下午到雄院陳情。

戴女認為海上皇宮屬於船舶，依法規應依照不動產相關拍賣程序變賣，兩艘船僅外觀破舊，內部裝潢還很完整，在2020年經專業機構鑑價時，市值仍有1億2千多萬，法院卻以「動產」拍賣，僅拍得1365萬，最後被高港公司低價買走，根本是賤價拍賣。

戴還拿出20多年前債權，稱當時借了2800萬餘元給海上皇宮，也是債權人之一，但法院拍賣並未詢問債權人，另提聲明異議，判撤銷拍賣。

雄院表示，海上皇宮、海上御廚不屬海商法上所稱船舶，因此依動產拍賣程序執行；兩艘標的物去年6月7日經鑑價約值2720餘萬元，去年10月19日首次變賣，因無人應買，詢問債權人有無意願承受，包含戴女在內均不願承受。