提立委趙正宇920萬可疑挨告 議員葉元之：開民主倒車

新北市議員葉元之因在電視節目上，提到無黨籍立委趙正宇家中搜索出920萬元現金「啟人疑竇」，加上疑曾挖腳競選對手助理等，被趙正宇提告民事侵害名譽權，求償200萬元，葉元之向媒體表示趙正宇此舉無疑是濫訴，稱他「大開民主倒車」，認為在節目上所述都是可受公評之事，有自信會贏得官司。

趙正宇捲入立委收賄案，前年7月31日檢調搜索時在其家中查獲920萬元現金，其中170萬元趙正宇無法交代來源，又被查出疑似逃漏稅60萬餘元，台北地檢署起訴貪汙治罪條例財產來源不明罪、稅捐稽徵法，另涉及陽明山國家公園土地案部分，因罪證不足兩度獲不起訴確定。

葉元之2020年8月5日上電視節目評論立委收賄案，提到曾聽說趙正宇在立委選舉時，出重金挖腳對手助理，並讓助理繼續留在對手服務處任職，「無間道，等趙正宇選上後，那個助理質接過來趙正宇這邊當助理」，並稱920萬「不知怎麼來的，非常啟人疑竇」。

趙正宇認為葉元之言論侵犯他的名譽權，具狀向葉元提起民事訴訟，求償200萬元。新北地方法院今開言詞辯論庭，趙正宇委託告訴代理人出庭，葉元之則親自出庭，庭後他接受媒體訪問，批趙正宇此舉無疑是濫訴，認為在節目上所述都是可受公評之事。