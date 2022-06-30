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提立委趙正宇920萬可疑挨告 議員葉元之：開民主倒車

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北市議員葉元之因在電視節目上，提到無黨籍立委趙正宇家中搜索出920萬元現金「啟人疑竇」，加上疑曾挖腳競選對手助理等，被趙正宇提告民事侵害名譽權，求償200萬元，葉元之向媒體表示趙正宇此舉無疑是濫訴，稱他「大開民主倒車」，認為在節目上所述都是可受公評之事，有自信會贏得官司。

趙正宇捲入立委收賄案，前年7月31日檢調搜索時在其家中查獲920萬元現金，其中170萬元趙正宇無法交代來源，又被查出疑似逃漏稅60萬餘元，台北地檢署起訴貪汙治罪條例財產來源不明罪、稅捐稽徵法，另涉及陽明山國家公園土地案部分，因罪證不足兩度獲不起訴確定。

葉元之2020年8月5日上電視節目評論立委收賄案，提到曾聽說趙正宇在立委選舉時，出重金挖腳對手助理，並讓助理繼續留在對手服務處任職，「無間道，等趙正宇選上後，那個助理質接過來趙正宇這邊當助理」，並稱920萬「不知怎麼來的，非常啟人疑竇」。

趙正宇認為葉元之言論侵犯他的名譽權，具狀向葉元提起民事訴訟，求償200萬元。新北地方法院今開言詞辯論庭，趙正宇委託告訴代理人出庭，葉元之則親自出庭，庭後他接受媒體訪問，批趙正宇此舉無疑是濫訴，認為在節目上所述都是可受公評之事。

葉元之強調，趙正宇財產那麼多，當時被搜查扣押的920萬中又有170萬來源不清，「當然啟人疑竇」，並稱對於挖角他人立委助理一事有明確的消息來源，對於被趙正宇提告覺得十分錯愕，認為趙正宇「遏止言論自由，大開民主倒車」。

新北市議員葉元之因前年在電視節目上提到無黨籍立委趙正宇涉貪汙案時，家中遭檢調查扣920萬元「啟人疑竇」，又稱趙曾重金挖腳對手助理，被趙正宇提告民事訴訟，求償200萬元。圖／報系資料照
新北市議員葉元之因前年在電視節目上提到無黨籍立委趙正宇涉貪汙案時，家中遭檢調查扣920萬元「啟人疑竇」，又稱趙曾重金挖腳對手助理，被趙正宇提告民事訴訟，求償200萬元。圖／報系資料照

趙正宇 葉元之

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