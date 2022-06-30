聽新聞
test
0:00 / 0:00
不動產買賣投資公司欠稅1820萬 台南地院裁定管收
台南市某不動產買賣投資公司甫於4月解散，滯欠2015年度營業稅、2015、2017年度營利事業所得稅1820萬多元拒繳，經移送行政執行署台南分署強制執行，執行官發現李姓負責人不但出售其股份2687萬元，還出售公司上千萬元透天厝挪為私用，今天通知他到案，台南地院下午裁定管收。
行政執行官林家禾調查發現，李男2016年3月至2017年4月間，將銀行帳戶資金以提領現金、轉入其個人帳戶及購買個人保險等方式，合計提領金額高達3680萬元，經訊問李男資金流向，他不是說「忘記了」，不然就是用在公司投資不動產、日常生活、員工薪資、償還借貸，卻無法提出相關證明佐證。
此外，李男2017年間將公司所有位在永康區一棟透天厝以1280萬元出售第三人，執行官訊問時，他表示，該筆房產只賺價差100多萬元，都用在生活開銷費用、銀行貸款等。2016年間，他將個人股份以2687萬元出售他人，他表示，拿去還銀行貸款、支付生活費等。
台南分署今天通知他到場，經訊問後，認他顯有履行義務可能，故意不履行及有隱匿或處分情事等管收事由，當場留置，將他移送台南地院聲請管收，經法官裁定准予管收，並解送台南看守所附設管收所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言