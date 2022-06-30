樂生入口意象工程沒環評？民團告環保署法院判決出爐

國際愛地芽協會台灣分會、樂生保留自救會等民間團體，以樂生園區入口將施作的懸空陸橋未實施環評且環保署沒有命令停工為由，向法院提行政訴訟，台北高等行政法院2年前裁准暫時停工，衛生福利部長陳時中也決定不抗告，待法院判決再依法行事；北高行今認為衛福部未違反環評法，環保署無怠於執行職務，判民間團體敗訴，可上訴。

原樂生療養院被台北捷運規劃為新莊機廠預定地，多年前展開自救抗爭活動避免療養院被全拆的命運，在機廠完工通車後，已進入院區重建工程階段；國際愛地芽協會台灣分會等團體提行政訴訟，主張連接捷運迴龍站1號出口與第二人行陸橋的「入口意象工程」，是樂生園區整體發展計畫的一環，但未經環評違法開發，環保署也未命停工、裁罰。

民團聲請假處分，北高行2020年7月裁定准許於本案訴訟確定前暫時停工，但承包商事隔二天仍舉辦開工儀式，引發民團及聲援者「六步一跪」前往衛福部抗議，呼籲「立即停工、放棄抗告」；陳時中事後也做出「不抗告，待判決確定後再依法行事」的決定。

北高行指出，入口意象工程規劃案2016年5月4日經行政院核定時，樂生園區整體發展計畫還在研議中，未經行政院核定，可知入口意象工程並非發展計畫的一環。

另入口意象工程只涉及樂生療養院入口裝置藝術意象，主要為植栽景觀工程、無障礙坡道等，及通道陸橋設置等設施，與相關評估標準所稱的文教、醫療建設不同，且施作場址面積也未達標準規範的最低開發面積。

北高行因此認定入口意象工程不是環評法規定應踐行環評程序的開發行為，衛福部未實施環評就委請台北市捷運局施作第二人行陸橋工程、委請樂生療養院施作入口意象工程，沒有違反環評法規定。