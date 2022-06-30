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高市議員賴文德區公所秘書任內涉貪 一審判7年8月

中央社／ 高雄30日電

國民黨高市議員賴文德擔任桃源區公所秘書期間向承包標案廠商收賄，橋頭地院審酌他犯後未見反省，依貪污治罪條例等罪判處有期徒刑7年8個月，褫奪公權5年，可上訴。

橋頭地方法院今天發布新聞稿指出，昱城工程顧問有限公司標得桃源區公所「高雄市桃源區溫泉設施地質鑽探及納骨牆興建規劃採購案」，當時由林姓經理負責納骨牆部分，但賴文德卻在廠商履約期間，數度以桃源區公所秘書身分向對方索賄新台幣10萬元得手。

賴文德到案後，辯稱從來沒向林姓經理拿過錢，是對方因納骨牆案件進行不順遷怒才亂說話，不過法官經勘驗相關證人和其他公司證述，認定賴文德利用職權向承包標案廠商收取賄賂，且犯後飾詞否認，未見反省，據此依貪污罪判處有期徒刑7年8個月徒刑，褫奪公權5年，全案可上訴。

此外，至於賴文德還涉向其他間營造廠商陸續收賄數十萬元，但均因罪證不足或證述有瑕疵，因此獲判無罪。

賴文德 收賄 貪污

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