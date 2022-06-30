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前空姐趁老公熟睡淋汽油燒死他 殺人罪判15年理由曝光
李姓前空姐離職後和小8歲的楊姓男子結婚，因婆媳問題互控家暴，李稱遭婆婆狠咬、潑辣椒油，對方也反擊遭踹、打巴掌，脫序行徑一度被稱是「驚世婆媳」，李認為先生不積極處理遷怒於他，趁熟睡澆淋汽油點火燒死老公，法院以李女有不確定殺人故意，今依殺人罪判她15年，可上訴。
台中地院指出，李女同時犯放火燒毀現供人使用之住宅未遂罪、殺人罪，應從重以殺人罪論處，審酌李女和先生、公婆間已有多次家暴紀錄，這次是因李女對公婆家暴後，認為老公對她謊稱已將警局內錄影檔案刪除而心生不滿。
法院認為，李女刻意購買汽油趁老公熟睡無防備之際朝他澆淋，並持續多次點燃打火機燒死對方，顯然是基於不確定故意，而非直接故意，但所為已剝奪先生性命，犯後也沒有取得對方家屬原諒，衡量後依殺人罪判她15年。
檢警調查，李女（44歲）和楊男（36歲）同住豐原民宅，婚後李女和公公、婆婆常因價值觀、生活習慣不同起衝突，尤其婆媳關係緊張，李也認為老公處理態度消極。
李女去年3月曾在臉書爆料公社PO文，附上手臂齒痕照片、驗傷單等控訴婆婆咬她還潑辣椒油，但夫家親友也提出影片反擊，表示婆婆遭李女打巴掌、腳踹，甚至拿剪刀揚言剪頭髮，直言「其實是李女家暴婆婆」，婆媳間互控家暴，一度被網友形容是對「驚世婆媳」。
後來婆婆對李提告家暴傷害罪，李認為老公沒有積極出面調停、態度消極，去年3月11日遷怒丈夫竟跑到加油站購買汽油裝瓶，回家趁著老公躺在床熟睡時潑灑、點燃，造成先生嚴重燒燙傷，李女自己也被灼傷，屋內廚房、臥室也遭火勢波及。
楊男經搶救1個半月仍因大面積燒燙傷死亡，台中地檢署偵辦時，李辯稱只想要嚇嚇老公，沒有想要殺他的意思，但檢方以她作案行為明確，去年8月依殺人罪嫌起訴李女。
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