拿家族合資土地貸10億買保險 美麗華二代黃憲文判有罪

美麗華集團第二代黃憲文涉將上一輩合資購買的土地，向銀行抵押貸款10億元，大部分款項用來購買自身的保險，被台北地檢署依背信罪嫌起訴，台北地方法院今依背信、使公務員登載不實公文書罪判黃憲文2年徒刑，可上訴。

判決指出，黃憲文的父親黃固榮和兄弟黃杏中、黃榮圖分別於1987、1988和1991年間合資購買位於新北市的土地，而黃憲中明知父親過世前留有遺囑，寫明土地是借名登記的，且土地所有權狀由代書保管，但他先向地政事務所申請補發所有權狀，再向上海商業銀行辦理設定最高限額抵押權10億餘元。