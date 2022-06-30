拿家族合資土地貸10億買保險 美麗華二代黃憲文判有罪
美麗華集團第二代黃憲文涉將上一輩合資購買的土地，向銀行抵押貸款10億元，大部分款項用來購買自身的保險，被台北地檢署依背信罪嫌起訴，台北地方法院今依背信、使公務員登載不實公文書罪判黃憲文2年徒刑，可上訴。
判決指出，黃憲文的父親黃固榮和兄弟黃杏中、黃榮圖分別於1987、1988和1991年間合資購買位於新北市的土地，而黃憲中明知父親過世前留有遺囑，寫明土地是借名登記的，且土地所有權狀由代書保管，但他先向地政事務所申請補發所有權狀，再向上海商業銀行辦理設定最高限額抵押權10億餘元。
黃憲文最終貸得8億5400萬元的貸款，且將其中7億餘元用來購買私人保險；他否認犯行，且沒有和告訴人達成和解，犯後態度難認良好，台北地院考量他沒有前科、素行良好，但為一己之私，罔顧其他共有人信賴，將土地設定最高限額抵押權、辦理貸款，導致土地有被拍賣、求償的風險，危及其他共有人土地持分的經濟利益，又他事後已將土地借得貸款清償完畢，依背信、使公務員登載不實公文書罪判2年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言