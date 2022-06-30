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拿家族合資土地貸10億買保險 美麗華二代黃憲文判有罪

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

美麗華集團第二代黃憲文涉將上一輩合資購買的土地，向銀行抵押貸款10億元，大部分款項用來購買自身的保險，被台北地檢署依背信罪嫌起訴，台北地方法院今依背信、使公務員登載不實公文書罪判黃憲文2年徒刑，可上訴。

判決指出，黃憲文的父親黃固榮和兄弟黃杏中、黃榮圖分別於1987、1988和1991年間合資購買位於新北市的土地，而黃憲中明知父親過世前留有遺囑，寫明土地是借名登記的，且土地所有權狀由代書保管，但他先向地政事務所申請補發所有權狀，再向上海商業銀行辦理設定最高限額抵押權10億餘元。

黃憲文最終貸得8億5400萬元的貸款，且將其中7億餘元用來購買私人保險；他否認犯行，且沒有和告訴人達成和解，犯後態度難認良好，台北地院考量他沒有前科、素行良好，但為一己之私，罔顧其他共有人信賴，將土地設定最高限額抵押權、辦理貸款，導致土地有被拍賣、求償的風險，危及其他共有人土地持分的經濟利益，又他事後已將土地借得貸款清償完畢，依背信、使公務員登載不實公文書罪判2年徒刑。

圖為大直美麗華購物中心。圖／聯合報系資料照片
圖為大直美麗華購物中心。圖／聯合報系資料照片

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