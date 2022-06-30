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偷聽光寶創辦人宋恭源講電話 女友人賺逾5千萬判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

光寶集團創辦人宋恭源的女友人單雅文被控偷聽宋講公務電話，得知美商達爾公司將併購敦南科技公司的內線消息，藉機買賣股票獲利5281萬餘元，台北地方法院考量她偵查中即坦承犯行，繳回犯罪所得，今依違反證券交易法內線交易罪判刑2年，宣告緩刑3年，應向公庫支付300萬元，可上訴。

另單雅文的胞妹單蕙文也被依證交法內線交易罪判刑1年7月，緩刑2年，應向公庫支付30萬元；駐日大使謝長廷大舅子、怡德公司負責人游明昌被依違反商業會計法判6月得易科罰金之刑，緩刑2年，須接受法治教育2場次；怡德公司會計主管張碧波被依違反商會法判4月得易科罰金之行，緩刑2年，須接受法治教育2場次。

判決指出，宋恭源2019年4月下旬某日在單雅文住處書房內，與美商達爾公司人員討論併購事宜時，被單雅文聽到通話內容「敦南公司要出售」、「整頓敦南公司股票」，她因此知悉併購案的重大消息，認為有利可圖，先後買賣敦南公司股票，賺取不法獲利5281萬3109元。

單雅文又向胞妹單蕙文透過消息，單蕙文也利用子女的帳戶分別買進敦南公司股票再陸續出售，不法獲利共327萬1790元。

判決指出，游明昌指示張碧波將公司銀行帳戶內的款項，轉匯至自己和妻子的帳戶，卻故意隱瞞公司存款減少，不提供相關憑證給會計師及計帳人員，足以損害怡德公司會計帳簿記載正確性。

法院認為單雅文、單蕙文沒有前科、素行良好，雖不思遵循法律規範而內線交易，犧牲其他投資人的權益，破壞證券市場公開、透明交易秩序，但兩人坦承犯行，主動繳回全部犯罪所得，犯後態度良好，依違反證交法內線交易罪判單雅文2年徒刑，宣告緩刑3年，應向公庫支付300萬元；單蕙文判刑1年7月，緩刑2年，應向公庫支付30萬元；另游明昌、張碧波也無犯罪前科，且在偵查中坦承犯行，依法判刑後宣告緩刑。

光寶集團創辦人宋恭源的女性友人單雅文。記者季相儒／攝影
光寶集團創辦人宋恭源的女性友人單雅文。記者季相儒／攝影

內線交易 南科 謝長廷

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