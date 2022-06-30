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高市議員賴文德涉貪 今地院一審判7年8個月褫奪公權5年

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

擁有超過30年黨齡的國民黨原住民市議員賴文德，過去任職桃源區公所主任秘書期間，涉嫌向廠商收賄，遭檢方依貪汙罪收押起訴。歷經近2年審理，橋頭地院一審將賴文德依貪汙治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑7年8個月，褫奪公權5年。

起訴書指出，2015年6月至2018年12月24日賴文德擔任桃源區公所主任秘書期間，有代理區長決行事項，並對工程案件具有督辦公所發包工程及核銷請款、核決的權限。

判決指出，2016年11月 16日公開招標「高雄市桃源區溫泉設施地質鑽探及納骨牆興建規劃作業技術服務採購案」由林姓男子合作廠商以332萬 5000元得標由林擔任經理及負責關於納骨牆部分，賴文德於履約期間數次向索賄，對方陸續交付6萬元、4 萬元給賴。

法院認為，賴文德擔任桃源區公所秘書，利用職權向承包標案廠商收取賄賂犯後飾詞否認，未見反省，兼衡學歷、家庭、經濟、健康等情狀。

橋頭地院一審將市議員賴文德依貪汙治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑7年8個月，褫奪公權5年。本報資料照
橋頭地院一審將市議員賴文德依貪汙治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑7年8個月，褫奪公權5年。本報資料照

賴文德 貪汙 收賄

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