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露營放鞭炮燒毀高檔狩獵帳 業者求償住客要賠4.6萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蔡姓男子到旗津某處露營區租下營地跟帳篷，蔡男不甩營區嚴禁爐火、抽菸、玩火等規定，晚上在露營區放鞭炮，結果不小心燒毀帳篷，業者不滿對蔡男求償5萬2605元，法官審理後，扣除帳蓬折舊，判蔡男應賠4萬6千餘元。

位於旗津的該處露營區，標榜「免裝備」入住，就能坐擁海景第一排美景，1晚價格從2800元至6000元不等。判決指出，去年5月17日晚間，蔡男以2800元價格租用營區第14帳位，業者特別訂定規定，「狩獵帳棧版及狩獵帳(帳內)嚴禁爐火、抽煙、玩火等易引起或(應為火)災之行為，避免造成難以挽回的結局」。

但蔡男入住後，卻在當天晚間於營地施放鞭炮，結果火花掉在帳蓬上，燒毀價值3萬4100元的高檔狩獵帳，業者當場要求蔡男賠錢，但蔡拒賠，露營區業者一狀告上法院，包含帳蓬、運費、冷氣拆裝費、工資等，要求蔡男應賠償5萬2605元。

蔡男挨告後，未到庭替自己辯解，法官最後根據業者提出的單據，算出帳蓬使用時間約8個月，折舊後價值為2.8萬元，加上運費3000元、冷氣拆裝費5000元，更換帳蓬的工資8000元等，合計4萬4417元，法官再加計5%營業稅，判蔡男要賠4萬6千餘元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔡姓男子到旗津區露營，卻沒遵守規定在營地放鞭炮，燒毀營區帳蓬，法院判他要賠償4.6萬餘元。翻攝自業者官網
蔡姓男子到旗津區露營，卻沒遵守規定在營地放鞭炮，燒毀營區帳蓬，法院判他要賠償4.6萬餘元。翻攝自業者官網

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