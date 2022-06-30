「總統剋星」升官還遭冒名詐騙 警這招保住男子64萬元

辦過前總統李登輝國安秘帳、前總統陳水扁貪汙案、前總統馬英九三中案的「總統剋星」前高檢署檢察官周士榆遭冒名詐騙。台中市卓姓男子民日前接到詐騙電話，機警上警局查證，警方查證男子收到的刑事傳票署名檢察官周士榆早就出任國安局政風處長戳破騙局，順利保住男子64萬元存款。

卓姓男子表示，一名自稱台電客服人員來電告知他積欠電費，還表明不是詐騙集團，要求他不要掛斷電話，直接撥打110查證。

卓姓男子指出，他依指示撥打110，隨後一名男子自稱是110偵四大隊警官，說他涉及重案被通緝，要逮捕他歸案並扣押他名下4家金融帳戶內64萬元存款，還要求他加入「台北市政府警察局」群組，並傳送一張「台灣台北地方檢察署刑事傳票」，要他按時回報行蹤，確保人身安全，還以偵查不公開威脅他不得告訴旁人。

卓姓男表示，他越想越鬱卒，越想越不對勁，怎麼好端端的會涉入重案？還被通緝？還不能對不講，於是就近向住家附近的台中市警局烏日分局龍津派出所詢問怎麼辦。

員警陳彥旼、顏建仲受理後，發現卓姓男子收到的傳票發現破綻百出，傳票上的校對章竟成了「臺灣臺中地方法院檢察署」，署名檢察官周士榆也在去年8月26日經拔擢出任國安局政風處長。在員警解說下，卓姓男子才驚覺被騙，還好保住銀行內的存款。