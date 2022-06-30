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色狼超商偷裝針孔被撤告 他再到學校女廁偷拍 11人受害
彰化縣柯姓男子2020年在彰化縣一所高中女廁內的垃圾桶側邊鑽孔後，偷安裝運動型攝影機，共有11名師生被偷拍如廁畫面，彰化地方法院依妨害秘密罪將他判刑6月，其中一名女學生求償30萬元，法院已判柯男需賠8萬元。
判決書指出，柯男於2020年12月14日晚間8點多進入北彰化某高中女廁內，將垃圾桶側邊底部鑽孔後，安裝運動型攝影機及行動電源，隔天上午一位老師如廁時察覺有異，到教官室反應可能有人在女廁裝置密錄器偷拍，而查到竊錄的行動電源、充電線、密錄器。
校方與警方過濾學校監視器錄影畫面，比對校園出入人員，發現柯男涉有重嫌，警方在柯男住處搜索，查扣到電腦、行動硬碟8個、微型攝錄器3個、記憶卡3張及案發時穿著的外套及長褲等證物。
法官也發現，柯男在2018年也曾在超商偷裝針孔攝影機偷拍而被起訴，後因被害人均撤告，而獲法院不受理判決，此次柯男再犯，顯見其對前案並無悔意，仍心存僥倖。
被偷拍的多數師生都不願諒柯男，認為他是累犯，應從重量刑，被害人並求償30萬到10萬元不等和解金，其中一名女學生說，自從被偷拍，讓她對校園安全產生疑慮及不安，對於精神上損害求償30萬元，法院已判賠8萬元。
法官認為，柯男是累犯，因逞一己之私慾，罔顧他人隱私，不但使被害人精神痛苦，也間接影響校園安全，帶給師生恐懼不安，犯罪情節非輕，另考量其自述有精神方面的疾病，進行心理諮商治療，且與4位被害人調解成立，依成年人故意對少年犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，將他判刑6月，得易科罰金。
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