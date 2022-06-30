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東澳粉鳥林攔SUP玩家還飆五字經 巡守隊員被告結果出爐

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭東澳粉鳥林海域去年8月，發生一起立槳玩家與栽培復育區巡守隊員的海上糾紛。嚴姓船長與李姓船員因駕船貼近，觸碰到劉姓玩家的的立槳板頭致其落海，恫稱要勾他的板去海巡署，李於過程中一度出言五字經，遭檢方依強制罪等罪嫌起訴。

宜蘭地方法院昨一審宣判，嚴姓船長與李姓船員共同犯強制未遂罪，均處拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日。李又犯公然侮辱罪，處罰金6000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

嚴男與李男去年8月15日早上9點40分駕駛動力膠筏船時，航行東澳海域時，發現劉男等8名立槳玩家在該海域從事水域遊憩活動，認為影響生態環境、漁船航道安全，就將船駛近，要請他們前往海巡署說明。不過，8人不願配合，嚴男命李男把船行駛在他們後面，雙方即爆口角、衝突。

沒有執法公權力的嚴男與李男，為將劉男等人驅往海巡署就把船靠近，威脅到立槳遊客可能因造浪關係而落海、遭動力膠筏船外機掃到落海之人的風險。結果，劉男的立槳板頭遭船接觸撞到，造成他翻板落海。

起訴書指出，李姓船員當時伸手要拉劉男上船，對方閃躲後，李沒拉到人，竟要求交出裝有身分證、手機的防水包，甚至報車號，都遭拒絕。李男接著恫稱要用繩子勾其立槳板、把人拉去海巡署，因沒勾成，李、嚴2人就倒船靠近，撞到劉的板，當時劉已落海，還沒力氣爬上去。

此外，李男過程中一度以台語飆罵「你們這些人不要臉你，幹你娘雞掰」等與辱罵在場5名立槳遊客。事發後，玩家向海巡署報案，並對嚴、李2人提告。

嚴男、李男否認對劉男施暴、脅迫，也提出動力膠筏在案發時的進出港明細、宜蘭縣政府訂定「宜蘭縣東澳水產動植物繁殖保育區及有關限制事項」公文，認為玩家不得在該處海域從事水域遊憩活動。

檢方表示，嚴男、李男所為涉犯強制未遂罪嫌，李男所為另涉犯公然侮辱罪；審酌嚴、李身為栽培復育區巡守隊員，2人認為玩家在東澳水產動植物繁殖保育區附近從事水上遊憩活動，恐影響生態環境、漁船航道安全，因基於維護環境而觸犯強制罪等犯行，請法院量處適當之刑。

法官昨日一審宣判，嚴男共同犯強制未遂罪，處拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日。李男亦同，且又犯公然侮辱罪，處罰金6000元，如易服勞役，以1000元折算1日。

宜蘭東澳粉鳥林海域去年8月，發生一起立槳玩家與栽培復育區巡守隊員的海上糾紛，法院昨一審宣判。記者林佳彣／攝影
宜蘭東澳粉鳥林海域去年8月，發生一起立槳玩家與栽培復育區巡守隊員的海上糾紛，法院昨一審宣判。記者林佳彣／攝影
一群玩家去年8月到宜蘭東澳粉鳥林玩立槳，與栽培復育區巡守隊員發生口角、衝突。圖／讀者提供
一群玩家去年8月到宜蘭東澳粉鳥林玩立槳，與栽培復育區巡守隊員發生口角、衝突。圖／讀者提供
宜蘭東澳粉鳥林海域去年8月，發生一起立槳玩家與栽培復育區巡守隊員的海上糾紛。 圖／讀者提供
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海巡署 立槳 宜蘭

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