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婆媳不和前空姐成驚世媳婦 潑汽油燒死夫殺人罪判15年

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓前空姐離職後和小8歲的楊姓先生婚姻不睦，又因婆媳問題衍生家暴糾紛，李去年3月持汽油回家找老公理論，竟朝他潑灑點燃造成楊全身百分之80灼傷，楊急救45天後死亡，檢方去年8月依殺人罪嫌起訴李，台中地院今天依殺人罪判處李女有期徒刑15年，可上訴。

檢警調查，李女（44歲）原和楊同住豐原民宅，婚後李女和公公、婆婆常因價值觀、生活習慣不同起衝突，尤其婆媳關係緊張，李也認為老公處理態度消極，後來又上網PO文爆料，更衍生夫妻互控家暴。

李曾PO爆料公社控訴婆婆咬人，後來公婆又反控是李女拿刀理論、砸毀財物並對她提告，李不滿去年3月11日跑去買汽油回家和楊男大吵，並朝楊潑灑點火造成老公嚴重燒燙傷，李女自己也被灼傷。

楊經搶救1個半月仍因大面積燒燙傷死亡，台中地檢署偵辦時，李辯稱只想要嚇嚇老公，沒有想要殺他的意思，但檢方以她作案行為明確，去年8月依殺人罪嫌起訴李女。

李女潑汽油燒死先生，法院依殺人罪判她15年。圖／報系資料照
李女潑汽油燒死先生，法院依殺人罪判她15年。圖／報系資料照

殺人 爆料公社

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