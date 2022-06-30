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非法資遣老師？ 南亞技術學院前校長告前校長結果出爐

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

私立南亞技術學院前王姓校長，因不滿後一任的簡姓前校長行政作為，指稱對方利用權力非法資遣學校合格教師，且涉及偽造文書被調查，結果挨告妨礙名譽；桃園地檢署偵辦此案，最後認定罪證不足，今天不起訴處分。

檢警調查，王姓前校長前年5月6日在中壢區中山東路一處建物外牆刊登廣告，內容指簡姓前校長利用「國防部南亞ROTC專業大學」校長權利，非法資遣學校合格教師，經教育部中央申評會裁定「難謂合法，予以撤銷」已確認違法。另外，王也稱簡的行為涉偽造文書，已被提告。

廣告刊登後，王男被學校和簡男提告妨害名譽，但檢方調查簡男知悉廣告一事已逾6個月，超過法定告訴期，因此不起訴處分。致於學校提告部分，王男則是矢口否認，堅稱自己是就事論事。

王姓前校長辯稱自己是在協助遭受不公平對待的學校老師，過程中有經過教育部技職司懲處公文，也有立法院回覆教職協調會紀錄，相關資料均可證明他不是無的放矢。

檢方調查，教育部確實有王男所述申訴案，且評議委員認定學校有未經核准就資遣老師心情事，並非捏造。此外，王男所述內容涉及學校老師權益，也屬可受公評範圍，而全案無其他積極事證可證明他觸法，因此不起訴處分。

私立南亞技術學院王姓前校長因為刊登廣告挨告妨害名譽，但檢方認定內容可受公評，今天不起訴處分。記者陳俊智／攝影
私立南亞技術學院王姓前校長因為刊登廣告挨告妨害名譽，但檢方認定內容可受公評，今天不起訴處分。記者陳俊智／攝影

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