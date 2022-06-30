非法資遣老師？ 南亞技術學院前校長告前校長結果出爐

私立南亞技術學院前王姓校長，因不滿後一任的簡姓前校長行政作為，指稱對方利用權力非法資遣學校合格教師，且涉及偽造文書被調查，結果挨告妨礙名譽；桃園地檢署偵辦此案，最後認定罪證不足，今天不起訴處分。

檢警調查，王姓前校長前年5月6日在中壢區中山東路一處建物外牆刊登廣告，內容指簡姓前校長利用「國防部南亞ROTC專業大學」校長權利，非法資遣學校合格教師，經教育部中央申評會裁定「難謂合法，予以撤銷」已確認違法。另外，王也稱簡的行為涉偽造文書，已被提告。

廣告刊登後，王男被學校和簡男提告妨害名譽，但檢方調查簡男知悉廣告一事已逾6個月，超過法定告訴期，因此不起訴處分。致於學校提告部分，王男則是矢口否認，堅稱自己是就事論事。

王姓前校長辯稱自己是在協助遭受不公平對待的學校老師，過程中有經過教育部技職司懲處公文，也有立法院回覆教職協調會紀錄，相關資料均可證明他不是無的放矢。