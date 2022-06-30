翁茂鍾易服勞役造假 二審認犯業務登載不實改判

佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准易服勞役，卻串通現已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄；一審翁、楊分處2年2月、1年10月，案件上訴，二審認2人犯行使業務登載不實文書罪，而非行使公務員登載不實公文罪，撤銷改判，翁、楊分處1年10月、1年6月。

台南高分院合議庭指出，楊博賢是因台南地檢署委請其監督、管理受刑人執行社會勞動，並非基於調度司法警察條例而為警察法定職務內容；楊博賢在認證記載的社會勞動時數，仍須經檢察機關查核，且終須由觀護人簽報檢察官核准結案。楊博賢製作、行使的上開「台灣台南地方法院檢察署辦理社會勞動工作日誌」，並非職務上所掌公文書，而是業務上登載文書。

合議庭表示，楊博賢雖經官田分駐所所長指派為監督管理社會勞動人執行社會勞動，僅為輔助地位，依檢察機關指示，管理、紀錄檢察官核准易服社會勞動者所為的社會勞動，並無同時觸犯公務員違法不執行刑罰罪。

合議庭認為，原判決誤對被告2人論以法定刑較重的行使公務員登載不實公文書，且對楊博賢 同時誤認構成公務員違法不執行刑罰罪行，因此對被告2人量刑均有瑕疵。

合議庭指出，翁茂鍾雖請求緩刑宣告，但高分院審酌他利用自己的警界人脈，鑽營減免社會勞動服務期間非短、次數非少，對於司法刑罰執行的公正性傷害甚鉅，並無暫不執行其刑為適當的情形，自不宜宣告緩刑。