高雄男酒駕一個動作巧遇巡邏警 距家門500公尺被逮

高雄市一名張姓男子昨晨酒後騎車違規跨越雙黃線，還騎上人行道，被巡邏警網發現攔查，聞到張男身上有酒味，盤查身分，發現張男2年前曾有酒駕紀錄，駕照已被吊銷，此次酒測又達每公升0.32毫克，在距離家門500公尺處被逮。

警方指出，29歲的張姓男子昨晨3時55分許，騎機車行經前金區七賢二路時，前金分駐所巡邏員警發現張男先跨越雙黃線，緊接著直接將機車騎上人行道，警方趨前將張男攔查。

警方盤查張男身分時，聞到他全身散發酒氣，張男辯稱，自己只是在住家附近和友人聊天，喝了2瓶啤酒，想說家住在距離500公尺遠的地方，距離沒有很遠，才騎車返回住家，張男當下向警方求饒，表示一早還有重要工作要處理。

警方以小電腦查張男證件，發現他2年前也因酒駕被查獲，駕照被吊銷，依舊酒駕存有僥倖心理，當場對他施以酒測，結果酒測值達每公升0.32毫克，警方對張男說詞不為所動，將他上銬逮捕，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

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