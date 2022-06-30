影／領英國女網友包裹要付款 退休男跑銀行查證沒中計

台中市退休林姓男子2個月前認識一名自稱來自英國的女網友，對方拜託代領包裹，但需先繳納4.6萬元的關稅，林跑到銀行詢問，行員通知警方到場，警方聽完林描述過程後，認為是常見得代領包裹詐騙，提醒林不要匯款，已免中計，林也直呼「幸好有先查證」。

第三警分局健康所警員莊振和、張毅偉前天下午接獲銀行通報，林姓男子（61歲）欲辦理匯款4.6萬元，理由是要領取國際包裹，經行員初步了解，發現與林男與對方通訊的訊息都是簡體字，且稅單有塗改造假的痕跡，而且繳交關稅卻匯到個人帳戶不合常理，懷疑林男遭詐騙，故而通知警方到場確認。

林男表示，與該名英國女網友從沒見過面，但是這一兩個月來陸續都有聯絡，接受她的代墊款項委託後，也有打電話向銀行確認受款帳戶狀態正常，但心裡覺得怪怪的，所以才會跑銀行求證，以求安心。

警方了解來龍去脈後，再看到林男與女網友的訊息對話內容，認定就是常見的代領包裹詐騙案，提醒林男切物匯款，以免中計。