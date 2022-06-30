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爆竹煙火騷擾社區 男子強制、公共危險罪羈押

中央社／ 新北30日電

邱姓男子因故與新店區中興路某社區住戶有糾紛，近2年來不斷以爆竹、煙火騷擾驚嚇住戶；警方28日拘提到案，台北地院今天凌晨裁定羈押邱嫌，共同犯案的呂嫌新台幣10萬交保。

新北市新店警分局今天表示，民國109年起，邱姓男子因故與新店區中興路一段社區住戶有糾紛，邱男夥同呂男兩人，開始使用爆竹、煙火等爆裂物騷擾社區，持續至今近2年讓民眾不堪其擾。

新店警分局說，獲報後蒐證邱嫌等人行為，並申請拘票、搜索票獲准；28日拘提搜索時，監看邱嫌所駕駛轎車，發現邱嫌於新店區寶興便道旁正準備放炮竹。

警方擔心發生過往人車駕駛與交通安全，立即於新店區寶橋路235巷攔下邱嫌搜索，並查獲煙火管、煙火、大龍炮、六連發煙火等物；另於呂嫌住處查獲爆裂物、安非他命吸食器、做案手機等證物，全案移台北地檢署偵辦。

警方新聞稿說，經北檢以強制罪、公共危險罪案聲請羈押邱嫌，台北地方法院於今天凌晨裁定核准邱嫌羈押，共犯呂嫌由檢察官喻示以10萬元交保。

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