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超貪理專蠶食鯨吞客戶3.3億存款 重判12年4月還要吐錢

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶3億3390萬存款，台北地方法院依銀行法特殊背信、偽造文書罪判他10年6月徒刑，犯罪所得美金173萬元、台幣2億6千萬元發還被害人之後沒收。台灣高等法院今加重改判周為12年4月徒刑，且沒收173萬美金與2億8020萬台幣。

周（43歲）的友人黃俊閎、胞妹周承蓁因提供銀行帳戶讓他使用，幫助背信，一審各判1年10月、1年2月徒刑，均緩刑2年。高院今改判周承蓁1年徒刑，緩刑2年，2萬7千元不法所得沒收。

周勵宏2003年6月起在台新銀行中和分行任職，先後擔任分行業務、理財專員、營運事業處財務顧問、通路營運事業處資深財務顧問與客戶關係經理等職務，長期為客戶提供投資理財諮詢、規劃，並受理客戶指示購買特定投資理財型商品或贖回。林老先生生前相當信任周，但媳婦在清查遺產時發覺有異，因此質問周，周怕事跡敗露，偽造「台新國際商業銀行信託成立書」，假裝替林管理、處分財產。

檢方起訴指出，周勵宏自2009年1月起，長期藉推銷金融商品或私下協助客戶投資，以方便業務為由，要求客戶在空白出款單用印或簽名，以每次約百萬元額度透過網銀轉帳他人帳戶，再匯回自己帳戶。因銀行接獲客戶反映指帳戶有約1千萬元不翼而飛，查出周負責的客戶資金都不是本人所提領，先發出「重大偶發事件」警示，並通報金管會查辦。

檢方調查，有6名客戶受害，其中以陳姓董娘遭騙2億5千餘萬元，是最大苦主。

檢察官指周勵宏沒悔意，也沒有設法賠償客戶和銀行的損失，又積極脫產，請求法院判他10年以上有期徒刑。在一審判決後，被告與檢方皆上訴，高院因部分認定事實與一審不同，撤銷改判，周勵宏的刑度變重，從10年6月變12年4月徒刑，且沒收金額也增加。

台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶2億多存款，台灣高等法院今依銀行法背信罪判周12年4月徒刑，且沒收173萬美金與2億8020萬台幣。圖／報系資料照
台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶2億多存款，台灣高等法院今依銀行法背信罪判周12年4月徒刑，且沒收173萬美金與2億8020萬台幣。圖／報系資料照

理財 台灣高等法院 偽造文書

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