當酒友代駕自己也酒駕 警將一人移送一人開罰

高雄50歲李姓男子日前未戴安全帽酒駕載53歲蘇姓友人返家途中，在梓官區遭警攔查；當下李男裝傻，辯稱要載喝醉的朋友回家，豈料也被員警方發現酒駕。警詢後，將李男依公共危險罪移送，另對蘇男依法開罰。

6月26日晚上10時2分許，李男騎機車載著蘇姓友人返家，行經梓官區大舍東路巷口時，因未戴安全帽，加上兩人雙載，行車不穩，遭岡山警分局梓官分駐所巡邏員警攔查。

李男向警方表示，要騎車載酒醉的朋友返家。但盤查的過程中，員警也發現李男身有濃厚酒味；經酒測發現，酒測值高達每公升0.41毫克，明顯違法；對此，他才改口坦承飲酒，但飲用的時間為下午3時許，本已為休息過後，酒精已消退。

警詢後，除了將李男依公共危險罪移送，另針對蘇男明知騎士酒駕而不予禁止且同車共乘，依違反道路交通管理處罰條例開罰，將受1萬5000元以上9萬元以下罰緩，並吊扣機車牌照2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康