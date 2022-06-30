快訊

大馬羽賽／4連霸再進一步！戴資穎直落2闖8強

台股6月慘跌！這10大電子股法人趁跌大買 股價逆勢漲

新北五股變電箱爆炸1564戶停電 預計11時30分恢復供電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

當酒友代駕自己也酒駕 警將一人移送一人開罰

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄50歲李姓男子日前未戴安全帽酒駕載53歲蘇姓友人返家途中，在梓官區遭警攔查；當下李男裝傻，辯稱要載喝醉的朋友回家，豈料也被員警方發現酒駕。警詢後，將李男依公共危險罪移送，另對蘇男依法開罰。

6月26日晚上10時2分許，李男騎機車載著蘇姓友人返家，行經梓官區大舍東路巷口時，因未戴安全帽，加上兩人雙載，行車不穩，遭岡山警分局梓官分駐所巡邏員警攔查。

李男向警方表示，要騎車載酒醉的朋友返家。但盤查的過程中，員警也發現李男身有濃厚酒味；經酒測發現，酒測值高達每公升0.41毫克，明顯違法；對此，他才改口坦承飲酒，但飲用的時間為下午3時許，本已為休息過後，酒精已消退。

警詢後，除了將李男依公共危險罪移送，另針對蘇男明知騎士酒駕而不予禁止且同車共乘，依違反道路交通管理處罰條例開罰，將受1萬5000元以上9萬元以下罰緩，並吊扣機車牌照2年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄50歲李姓男子日前未戴安全帽酒駕載53歲蘇姓友人返家途中，遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄50歲李姓男子日前未戴安全帽酒駕載53歲蘇姓友人返家途中，遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄50歲李姓男子日前未戴安全帽酒駕載53歲蘇姓友人返家途中，遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝
高雄50歲李姓男子日前未戴安全帽酒駕載53歲蘇姓友人返家途中，遭警攔查。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 酒測 岡山

延伸閱讀

高雄男酒駕毀了他們家 明宣判！夫沉痛再籲法官處重刑

女騎士遭酒駕男撞傷 家屬關切怒控警回「承辦人休假」

影／攣生兄弟因家事口角 代駕好尷尬停車勸「麥安捏」

影／男子酒駕開垃圾車高速撞奧迪　鏟掉車尾翻車又波及路邊5車

相關新聞

台中滷肉飯凶殺案 天道盟4主嫌等涉殺人罪均收押禁見

桃園天道盟正義會10多名分子上周四（23日）到台中吃喝玩樂，在第二市場知名滷肉飯和黃姓男子等5人起衝突，林等涉嫌持皮帶刀...

高雄男酒駕毀了他們家 明宣判！夫沉痛再籲法官處重刑

高雄38歲男子黃子洋去年底酒駕，撞上范姓女子一家4口，范女不治，林姓丈夫、2女兒重傷，黃被依殺人罪起訴，訂於明上午10點...

柔道教練摔死7歲童 沒前科判9年

柔道教練何聰樂去年因七歲黃姓男童拒絕做柔道招式雙吊袖，壓制時男童罵「教練是大笨蛋」，怒將男童過肩摔、丟體拋摔廿多下，致男...

獵雷艦詐貸63億 陳慶男判25年定讞

慶富造船公司承造海軍六艘獵雷艦，財務不佳利用虛偽增資等方式向多間銀行詐貸逾六十三億元，一、二審依銀行法詐欺取財、公司法未...

台大、北醫教授夫妻檔洩技術換28億股票 檢方各100萬交保

台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華，被控與在台大藥理所擔任副教授的丈夫林泰元共謀，將科技部合作研發的「再生醫學計畫」技術占為己有，先用自己名義申請專利，再將技術洩給華華大有公司負責人朱寶麒，透過朱旗下公司把技術拿去美國申請專利再生產販售，黃氏夫婦則藉此入股，利用「技術換股票」手法獲利近30億元。

高雄男酒駕一個動作巧遇巡邏警 距家門500公尺被逮

高雄市一名張姓男子昨晨酒後騎車違規跨越雙黃線，還騎上人行道，被巡邏警網發現攔查，聞到張男身上有酒味，盤查身分，發現張男2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。