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翁茂鍾易服勞役造假案 二審改判1年10月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

佳和集團前董事長翁茂鍾炒股案判刑1年獲准易服勞役，卻串通現已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄；一審翁、楊分處2年2月、1年10月，案件上訴，翁認罪說「知道錯了」，請求緩刑外，楊也希望法官給予改過機會，二審上午宣判，翁改判1年10月，楊則改判1年6月，緩刑4年，應向公庫支付40萬元。

台南高分院合議庭本月初言詞辯論，翁茂鍾對檢方起訴內容全部認罪，並對自己行為造成社會紛亂，深表歉意；他表示因案遭羈押5個月，自己將屆70歲，已知警惕，餘生將行善作公益；希望法官審酌他已高齡，因病需定期追蹤，能給予減輕其刑及緩刑機會。

楊博賢哽咽說，他配合檢方調查，認罪坦白，去年5月28日交保後，6月1日即辭去佳和公司堆高機事務工作；去年底妻子過世，生前對此事耿耿於懷，對他打擊很大，現在寺廟擔任宗教志工懺悟，希望法官給予改過機會。

檢方指出，國內司法界因翁茂鍾一個人千瘡百孔，監察院彈劾司法官方興未艾，涉案司法官感嘆交友不慎，因翁操控權貴而開立巧門，檢方偵查期間還未認罪，一審見證據齊全才認罪，如今上訴請求輕判，一再玩弄司法，犯後態度不佳。

檢方細數翁炒股案罪刑，且提及一審認翁尚有前案一年有期徒刑尚待執行，應併入本案量刑證據及審議，至少判三年，以維司法公義，撥亂反正。

翁律師團認為，一審認翁為主導地位，但翁不是公務員，非監督考核人員，沒有行使公權力之權，不適用加重二分之一刑期相關法條。

佳和集團前董事長翁茂鍾易服勞役造假案，二審改判1年10月徒刑。圖／本報資料照
佳和集團前董事長翁茂鍾易服勞役造假案，二審改判1年10月徒刑。圖／本報資料照

翁茂鍾 炒股

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