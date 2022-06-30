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屏東執行署7月5日法拍益智教具、蜘蛛機器人只要100元

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

法務部行政執行署屏東分署7月5日舉辦123拍賣會，此次拍賣動產有少見的益智教具，DIY蜘蛛機器人一台僅100元共43台，與1/8遙控油車5組，還有無人機14套跟格鬥機器人2組等，當天上午10點至11點半、下午1點半至4點半，在屏東分署排隊入場並依公告價格賣出，數量有限，售完即止。

遭法拍的益智教具其所屬義務人是屏東縣某私立高職，2019年因不敵少子化浪潮停招，積欠50萬元勞健保費移送執行分署，此次變賣的物件是原作為教具使用益智又具啟發性，適合家長或補教界買回去，寓教於樂讓學生在實作中學習AI與無人載具操作。

屏東分署指出，不動產部分，有面積高達1316建坪農科廠辦跟機器設備合併拍賣，二拍底價1億2740萬元，已有多組人馬來電詢問，適合飼料廠進駐，如有帶看需求，可向承辦書記官提出申請。

另外還有滿州種植盤古拉草的國家公園區土地持分、座落屏東市縣民公園附近的空地，位於潮州的商業區土地，新園宮廟後方空地，萬巒、崁頂、滿州的建築用地與農業區土地，牡丹鄉、獅子鄉的原住民保留地，以及小琉球50建坪的透天厝，物件種類繁多，可滿足各種需求，值得關注。

屏東分署指出，當天有一台DELICA黃色車身幼兒園娃娃車（廂型車）已進入二拍，底價一半就可以開回家，對該車有營業使用需求的民眾可以把握機會至分署撿便宜，當天上午9點半開放觀覽，10點至10點半持證件領取號碼牌，10點半進行喊價拍賣。

屏東分署歡迎想買不動產的民眾多加利用通訊投標，只要填好分署官網上所載文件並將保證金封存，在7月4日以前寄達「屏東北平路郵局第49號信箱」，分署會有專人取件與通知，通訊投標的效力與現場投標相同，於7月5日當天下午2點半至3點可在拍賣室現場投標單，下午3點進行開標。

要購買益智教具、競買動產、觀看不動產開標或投標者，仍請全程配戴口罩並配合分署防疫措施。有興趣的民眾可上分署官網瀏覽不動產360度環景照片，各項拍賣公告及不動產通訊投標注意事項，請參閱屏東分署官網及LINE訊息。

屏東執行分署7月5日變賣機器人、遙控油車、無人機等益智教具，DIY蜘蛛機器人一台100元。圖／屏東分署提供
屏東執行分署7月5日變賣機器人、遙控油車、無人機等益智教具，DIY蜘蛛機器人一台100元。圖／屏東分署提供

屏東縣 透天厝 小琉球

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