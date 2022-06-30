高雄男酒駕毀了他們家 明宣判！夫沉痛再籲法官處重刑

高雄38歲男子黃子洋去年底酒駕，撞上范姓女子一家4口，范女不治，林姓丈夫、2女兒重傷，黃被依殺人罪起訴，訂於明上午10點宣判。酒駕事隔半年，刑事一審將有結果，但未來還有民事求償等長路要走，林男坦承一路走來身心煎熬，他在宣判前沉痛呼籲司法應依殺人罪給予重判，遏止一再重演的悲劇。

黃男從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，沒料進到國民街口時，直直撞上范姓女子一家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起。

范女送醫後不治，林姓丈夫、2名女兒全身多處受重傷，雖然父女3人已經出院，但林男一周回診2、3次，還要陪同女兒回院復健，有時一周5天還要待在醫院，面對官司結果的不安，林男直言每次回想過程，對他身心都是一種煎熬。

林男說，車禍發生後，他住院長達1個月，一出院就得面對刑事、民事的官司，從起訴到現在，他出庭兩次，一方面擔心女兒狀況，還要與律師討論官司進度，兩次出庭直接面對撞碎他們全家的兇手，還要聽對方對自己行為的辯解，有時還要強忍悲痛，反覆觀看現場無馬賽克的影片，每看一次，對他內心就是痛一次。

車禍不僅刑事責任，黃還須面對高額的民事求償，林男不僅面對刑事官司的煎熬，還要追訴黃的民事責任。林男說，他還在醫院時，就要擔心黃男脫產，讓他們一家求償無門，向法院聲請假扣押，也需要準備擔保金，光擔保金就是一筆負擔，每走一步，都要擔心對方會不會有其他動作。

林男在某科技公司研發部門任設計師，因傷勢嚴重，現仍無法回工作崗位，父女3人還在努力復健。林男說，因為車禍，他才了解身為被害人的無力感，出庭面對兇手的謊言，還要擔心結果輕重，就連自己想要舉證、說話，都很困難，一審若結果不符預期，未來上訴還要努力舉證，但加害者只要請律師、脫產，為自己辯解，彷彿就沒事。

林男說，在身體、心理還在復健的階段，就要面對司法攻防上的龐大壓力，他不知道什麼時候才能回到正常生活，現階段只能強忍悲痛，陪著女兒一步一步走下去。

黃子洋當時被檢方以不確定故意殺人罪起訴，並向法院求處重刑，本月7日言詞辯論終結，黃子洋在庭上辯稱他看到的是「綠燈」，並未逆向超車，事發後他馬上下車，癱坐在地，心想「慘了，怎麼這麼嚴重」、「很後悔」。

黃向法官說明時，當天坐著輪椅出庭的林男怒目直瞪黃子洋，臉上表情掩蓋不住怒火。當時林男步出法庭，質疑黃子洋謊話連篇，明明自己逆向超車、超速，怎能說他一家是「突然衝出來？」對他心寒。

林男說，當時他們一家4口喜遊愛河，卻在過馬路時被黃撞上，台灣司法從未有酒駕犯被判死或無期徒刑，黃是酒駕累犯又無照，若未給他重判，其他酒駕者不就更輕忽代價，更加肆無忌憚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康