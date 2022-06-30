快訊

台股面臨萬五保衛戰 早盤一度挫逾240點、台積電開盤跌7.5元

外交部長吳釗燮確診 居家隔離期仍繼續處理公務

內政風雲不只警署…蘇揆意志一把抓 部長們被消失

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男酒駕毀了他們家 明宣判！夫沉痛再籲法官處重刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄38歲男子黃子洋去年底酒駕，撞上范姓女子一家4口，范女不治，林姓丈夫、2女兒重傷，黃被依殺人罪起訴，訂於明上午10點宣判。酒駕事隔半年，刑事一審將有結果，但未來還有民事求償等長路要走，林男坦承一路走來身心煎熬，他在宣判前沉痛呼籲司法應依殺人罪給予重判，遏止一再重演的悲劇。

黃男從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，沒料進到國民街口時，直直撞上范姓女子一家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起。

范女送醫後不治，林姓丈夫、2名女兒全身多處受重傷，雖然父女3人已經出院，但林男一周回診2、3次，還要陪同女兒回院復健，有時一周5天還要待在醫院，面對官司結果的不安，林男直言每次回想過程，對他身心都是一種煎熬。

林男說，車禍發生後，他住院長達1個月，一出院就得面對刑事、民事的官司，從起訴到現在，他出庭兩次，一方面擔心女兒狀況，還要與律師討論官司進度，兩次出庭直接面對撞碎他們全家的兇手，還要聽對方對自己行為的辯解，有時還要強忍悲痛，反覆觀看現場無馬賽克的影片，每看一次，對他內心就是痛一次。

車禍不僅刑事責任，黃還須面對高額的民事求償，林男不僅面對刑事官司的煎熬，還要追訴黃的民事責任。林男說，他還在醫院時，就要擔心黃男脫產，讓他們一家求償無門，向法院聲請假扣押，也需要準備擔保金，光擔保金就是一筆負擔，每走一步，都要擔心對方會不會有其他動作。

林男在某科技公司研發部門任設計師，因傷勢嚴重，現仍無法回工作崗位，父女3人還在努力復健。林男說，因為車禍，他才了解身為被害人的無力感，出庭面對兇手的謊言，還要擔心結果輕重，就連自己想要舉證、說話，都很困難，一審若結果不符預期，未來上訴還要努力舉證，但加害者只要請律師、脫產，為自己辯解，彷彿就沒事。

林男說，在身體、心理還在復健的階段，就要面對司法攻防上的龐大壓力，他不知道什麼時候才能回到正常生活，現階段只能強忍悲痛，陪著女兒一步一步走下去。

黃子洋當時被檢方以不確定故意殺人罪起訴，並向法院求處重刑，本月7日言詞辯論終結，黃子洋在庭上辯稱他看到的是「綠燈」，並未逆向超車，事發後他馬上下車，癱坐在地，心想「慘了，怎麼這麼嚴重」、「很後悔」。

黃向法官說明時，當天坐著輪椅出庭的林男怒目直瞪黃子洋，臉上表情掩蓋不住怒火。當時林男步出法庭，質疑黃子洋謊話連篇，明明自己逆向超車、超速，怎能說他一家是「突然衝出來？」對他心寒。

林男說，當時他們一家4口喜遊愛河，卻在過馬路時被黃撞上，台灣司法從未有酒駕犯被判死或無期徒刑，黃是酒駕累犯又無照，若未給他重判，其他酒駕者不就更輕忽代價，更加肆無忌憚。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

男子黃子洋駕駛BMW轎車，在高雄市河東路撞上林男1家4口，高雄地院訂於明天上午宣判。圖/讀者提供
男子黃子洋駕駛BMW轎車，在高雄市河東路撞上林男1家4口，高雄地院訂於明天上午宣判。圖/讀者提供
男子黃子洋駕駛BMW轎車，在高雄市河東路撞上林男1家4口，高雄地院訂於明天上午宣判。圖/讀者提供
男子黃子洋駕駛BMW轎車，在高雄市河東路撞上林男1家4口，高雄地院訂於明天上午宣判。圖/讀者提供

酒駕 復健

延伸閱讀

女騎士遭酒駕男撞傷 家屬關切怒控警回「承辦人休假」

人選不是我！ 張亞中黯然嘆「高雄情緣無絕期」

影／男子酒駕開垃圾車高速撞奧迪　鏟掉車尾翻車又波及路邊5車

影／酒駕狂飆花蓮台11線　超車撞死女騎士畫面曝光

相關新聞

台中滷肉飯凶殺案 天道盟4主嫌等涉殺人罪均收押禁見

桃園天道盟正義會10多名分子上周四（23日）到台中吃喝玩樂，在第二市場知名滷肉飯和黃姓男子等5人起衝突，林等涉嫌持皮帶刀...

高雄男酒駕毀了他們家 明宣判！夫沉痛再籲法官處重刑

高雄38歲男子黃子洋去年底酒駕，撞上范姓女子一家4口，范女不治，林姓丈夫、2女兒重傷，黃被依殺人罪起訴，訂於明上午10點...

柔道教練摔死7歲童 沒前科判9年

柔道教練何聰樂去年因七歲黃姓男童拒絕做柔道招式雙吊袖，壓制時男童罵「教練是大笨蛋」，怒將男童過肩摔、丟體拋摔廿多下，致男...

獵雷艦詐貸63億 陳慶男判25年定讞

慶富造船公司承造海軍六艘獵雷艦，財務不佳利用虛偽增資等方式向多間銀行詐貸逾六十三億元，一、二審依銀行法詐欺取財、公司法未...

台大、北醫教授夫妻檔洩技術換28億股票 檢方各100萬交保

台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華，被控與在台大藥理所擔任副教授的丈夫林泰元共謀，將科技部合作研發的「再生醫學計畫」技術占為己有，先用自己名義申請專利，再將技術洩給華華大有公司負責人朱寶麒，透過朱旗下公司把技術拿去美國申請專利再生產販售，黃氏夫婦則藉此入股，利用「技術換股票」手法獲利近30億元。

男醫師微信「搖一搖」揪人妻嘿咻 他下場賠慘了！

高姓男醫師9年前透過微信（WeChat）搖一搖功能認識一名人妻，兩人多次出遊、發生性行為，高還傳送下體私密照片取悅對方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。