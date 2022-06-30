台大、北醫教授夫妻檔洩技術換28億股票 檢方各100萬交保

台大藥理所擔任副教授的丈夫林泰元。記者張宏業／攝影 台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華，被控與在台大藥理所擔任副教授的丈夫林泰元共謀，將科技部合作研發的「再生醫學計畫」技術占為己有，先用自己名義申請專利，再將技術洩給華華大有公司負責人朱寶麒，透過朱旗下公司把技術拿去美國申請專利再生產販售，黃氏夫婦則藉此入股，利用「技術換股票」手法獲利近30億元。

朱寶麒另將幹細胞元素分別交給上市、生技公司製成冬蟲夏草、壯陽保健產品，結果全是黑心貨。全案經北醫大、生技公司提告，調查局昨天兵分多路搜索約談黃彥華、林泰元、朱寶麒特助高禎祥共 9人到案，但朱寶麒未到案，黃女、林男、高男依背信等罪移台北地檢署漏夜偵訊，檢方今清晨諭令3人各100萬元交保。

台北醫學大學生物化學暨細胞分子生物學科教授黃彥華。記者張宏業／攝影

黃彥華、林泰元夫妻2011年受任研發「再生醫學計畫」，2013年研發出兩種技術，分別是「幹細胞分解黏著萃取技術」，做為修復肺部之用；「幹細胞生物製劑」，能促進組織修復再生、抑制發炎功效，可應用於美容護膚及除疤，對醫美有龐大商機。前者被黃女身去申請為代號「Ｉ」專利、後者被林男申請為代號「Ｍ」專利

2020年黃氏夫妻與北醫簽屬專利共有契約，約定北醫占一成五、台大占八成五，但林泰元卻私下與朱寶麒的美商「ＡＣＲＯ」公司簽約，將「Ｉ」專利技術偷偷移轉出去。

同年科技部又與北醫簽屬三年幹細胞再生醫學計畫，金額5千萬元，黃氏夫婦再度研發出可治療糖尿病、重大燒燙傷、褥瘡等疾病組織修復技術，但黃女卻將這些技術移轉給朱寶麒名下的「vitaspring」上市公司，該公司拿這些技術在美國申請專利獲准，不但在美國順利生產，還熱銷大賣，黃氏夫妻藉此入「vitaspring」，用「技術換股票」取得1千4百萬股，換算台幣市值28億元。

華華大有國際公司監察人高禎祥。記者張宏業／攝影

此外，朱寶麒透過高禎祥以「慕求科技公司」名義，向上市公司立萬利簽約，聲稱保證可提供含有九成五的蟲草樹原料，要立萬利作為生產線製作冬蟲夏草保健食品，立萬利支付價金後，才發現朱男提供的原料純度只有百分之零點五，導致公司蒙受損失，涉證交法非常規交易罪。

更誇張的是，朱寶麒還與會健康生技公司簽約，保證可提供不含西藥的蟲草樹膠囊，會健康生技信以為真，將產品製成「神雕二Ｏ八」、「神雕三Ｏ八」壯陽藥上架販售，才發現裡面竟含有西藥犀利士成分，憤而提告違反藥事法。

黃彥華曾任北醫大生化學科教授，2020年升任人體細胞組織優良操作核心實驗室主任；林泰元曾任台灣幹細胞學會秘書長，目前是台大醫學院藥理學科暨研究所副教授。